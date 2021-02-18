当地时间2021年2月12号（农历大年初一）下午，由中华人民共和国驻博茨瓦纳大使馆与博茨瓦纳中国和平统一促进会暨华人慈善基金会共同发起并联合主办的“2021旅博侨界庆新春暨团拜会”成功圆满举行。旅博侨胞响应国家号召，大部分留在当地过年，主办方通过云端，迎牛送鼠，在博华侨华人、中资企业与机构共度新春佳节。

这场活动是在疫情笼罩下的旅博侨胞精神文化生活的一件大事，和统会秘书处数日紧张筹备，多位著名艺术家及旅博侨胞等各界人士倾情奉献，为在博华侨华人献上了一场大气、高端的饕餮盛宴。整场活动围绕“感恩祖国、为爱加油”的主题，吸引了近2万名观众收看，获赞逾9万条。观众们纷纷留言盛赞祖国发展、感恩祖国关爱、祝福家乡亲人、为成功抗疫加油。

图为中国驻博茨瓦纳特命全权大使赵彦博发表新春贺词 图片来源：非洲华侨周报

中国驻博茨瓦纳特命全权大使赵彦博在活动中发表新春贺词，向旅博侨胞致以美好的新春祝福。赵大使表示，2020年是极不平凡的一年，中国人民在党中央的坚强领导下，率先控制疫情，率先开展抗疫合作，率先复工复产，率先恢复经济增长，取得了抗疫战略性胜利。在国内抗疫艰难时刻，马西西总统等博方高层多次致函中方表示慰问和支持。疫情在博发生后，中方毫无保留地与博方分享疫情防控经验，并率先向博方援助多批抗疫物资，中国第16批援博医疗队“逆行”抵博开展卫生合作，谱写了新时代中博守望相助、共克时艰的感人篇章。

赵彦博大使在致辞中对广大旅博侨胞为中博抗疫作出的积极贡献表示高度赞扬和衷心感谢，同时希望侨胞充分认识疫情的长期性和常态化，坚持到底直到赢得抗疫最后胜利。新的一年里，使馆将继续竭尽全力服务好广大侨胞，永远作大家的坚强后盾。他并号召侨胞发扬中国传统的“牛劲”精神，同全国人民一起，心往一处想、劲往一处使，牢记匹夫之责，为国担当，继续为中博友好合作关系发展和伟大中国梦的实现做出更大贡献。

图为中国歌剧舞剧院带来开场节目《采薇》图片来源：非洲华侨周报

整场活动精彩纷呈，无不令侨胞们赞叹不已，大家纷纷表示第一次的线上春节庆祝活动阵容强大、高端大气，丝毫不逊色往年线下的“团拜会”活动。

（文章来源：非洲华侨周报）

(责编：张信凤、常红)