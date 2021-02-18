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专访：两赴新疆，我揭穿西方涉疆谎言——访法国学者马克西姆·维瓦斯

2021年02月18日11:21 | 来源：新华网
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新华社巴黎2月18日电 专访：两赴新疆，我揭穿西方涉疆谎言——访法国学者马克西姆·维瓦斯

新华社记者 唐霁 刘芳

法国作家、记者马克西姆·维瓦斯两赴新疆考察、历时4年时间完成的《维吾尔族假新闻的终结》一书于2020年底由法国丝路出版社正式出版发行。维瓦斯日前接受新华社记者专访时表示，他目睹了新疆的巨大进步和非凡活力，发现“西方关于新疆的大量谎言，都是那些从未去过新疆的人散布的”。

维瓦斯说，自己的《维吾尔族假新闻的终结》一书以亲历和实证，揭穿了西方媒体编织的关于新疆的谎言。

他告诉记者说，2016年，他和来自20个国家的40名记者第一次去新疆考察。“我几乎走遍了整个新疆，参观了城市、学校、工厂，走访了很多人。”这次走访之后，他意识到欧洲人对中国的印象与中国的现实之间存在巨大差距。他感叹说：“很多欧洲人并不了解中国的发展、中国城市的现代化，甚至不知道高铁在中国的普及。”

“2018年，我和我的伴侣再次走访新疆，参观了很多地方。两次旅行间隔整整两年，我看到新疆地区取得的巨大进步和非凡活力。很多方面都得到改善，修建了更多道路。新疆正在迅速发展。”他说。

维瓦斯说：“在新疆，我看到很多维吾尔族人，很多清真寺，我没有感觉到他们受到压迫。相反，我看到中国政府付出巨大努力对他们进行语言和职业培训，帮助他们就业，培养当地的工程师和教师。我看到很多当地的民俗活动。在学校里，我看到一位老师同时教授汉语和维吾尔语。我看到厨师在做清真食品。在欧洲，你根本不可能想象到这些场景，因为有谣传称新疆出现种族灭绝。但真正来到新疆，你才能发现，这绝不是新疆所发生的事情。”

维瓦斯介绍说，他把一个令他感动的故事写进书里：在新疆，他遇到一位40多岁的农村女性，文化程度很低。中国政府帮助她创业，她建立了一家小型的运动服制造厂。凭借企业薪金和政府的奖学金，她能够继续学习，并让自己的孩子到国外深造。“她之前从没想过自己能够获得这些，是中国政府帮她改变了命运。”

维瓦斯说，法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄曾对谣言的传播有一个论述：报纸间相互抄袭信息，政客们读了这些报纸，根据这些信息发表自己的观点，影响公众。虚假信息就在这样的传播闭环中不断传播。

“西方媒体报道的虚假新闻太多，但他们从不承认自己撒谎。这就造成从未去过新疆的人散布大量谎言。制造谎言的成本很低，但是验证并揭穿谎言需要大量时间和精力。我在书里建议我的读者亲自到新疆走一走，这样才能看到真相。”他强调说。

维瓦斯说，他在书中指出，新疆矿产和天然气资源丰富，见证过古丝绸之路的繁华，更是“一带一路”建设的重要枢纽。中国的发展被西方一些国家视为威胁，这就是西方舆论散布新疆谣言的原因所在。

维瓦斯是法国的作家和记者，他在法国图卢兹一家电台做主持人并开设文学专栏，他本人已经出版二十部著作，并在多家报纸上发表文章。（参与记者：杨骏、罗毓、张曼）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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