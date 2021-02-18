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津巴布韦总统姆南加古瓦：再次对中国向津援助新冠疫苗表示感谢

2021年02月18日11:03 | 来源：央视新闻客户端
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当地时间17日，执政的津巴布韦非洲民族联盟——爱国阵线（简称“津民盟”）中央政治局召开会议，研究部署抗击新冠疫情、恢复经济等工作。津民盟主席兼第一书记、津巴布韦总统姆南加古瓦出席会议并讲话。姆南加古瓦指出，津巴布韦抗击新冠疫情正处在关键阶段，国家疫苗部署战略已经开始实施，中国援津新冠疫苗已经运抵津巴布韦。他再次向中国政府表示由衷的谢意，并表示这些疫苗将对津国家疫苗部署战略大有帮助。姆南加古瓦表示，自从新冠疫情在津巴布韦暴发以来，中国持续不断地慷慨解囊，向津巴布韦捐赠了大量抗疫物资，这证明了中国是津巴布韦始终如一的朋友，体现了两国全面战略合作伙伴关系和深厚友谊。

中国援助津巴布韦新冠疫苗当地时间15日清晨由津巴布韦政府专机运抵津首都哈拉雷，这是津巴布韦获得的首批新冠疫苗。据介绍，津政府还向中方购买了一批新冠疫苗，预计3月上旬运抵津巴布韦。

津巴布韦正面临第二波新冠疫情的严重威胁。为应对疫情，津政府已筹集1亿美元资金，用于采购新冠疫苗，计划为全国60%的人口免费接种。据悉，津巴布韦将从18日启动疫苗接种工作，首先为一线医护人员接种。（总台记者 何绪）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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