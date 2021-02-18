中国驻柬埔寨使馆驻西港领办建馆工作组慰问华电西港项目员工。华电西港供图

人民网曼谷2月16日电 （记者赵益普）2月15日上午，中国驻柬埔寨使馆驻西港领办建馆工作组到华电西港火电项目工地，慰问春节期间坚守一线的华电全体员工。

工作组组长江伟转达了中国驻柬使馆的亲切问候和新春祝福，充分肯定华电西港火电项目建设新进展，表示项目全体员工春节坚守岗位，勤勉工作，妥善应对疫情带来的诸多不利影响，助力项目建设逆势前行，可谓西港经济建设的一道亮丽风景线。

华电西港公司执行董事乐建华感谢驻柬使馆和驻西港领办建馆工作组的新春慰问，表示期待驻柬使馆驻西港领办早日建成，作为目前在西港的唯一常驻央企项目，只要使领馆有要求，华电将与场内其他施工央企一道全力以赴。

据了解，中国华电柬埔寨西港项目，设计建设2台35万千瓦超临界燃煤机组，配套建设8000吨级煤炭泊位和2000吨级大重件泊位，计划2022年底首台机组投产发电。目前，西港项目柬籍员工超过700人，进场工作的人员仍在持续增加，缓解了疫情期间当地人员就业问题。

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