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“中国传统手工对我是一次心灵的治愈体验”

——巴黎“莨之家”中国传统手工艺体验活动侧记

人民网记者 李永群
2021年02月18日10:45 | 来源：人民网-国际频道
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春节期间，众多法国手工艺爱好者在遵守当前疫情防控措施的前提下，来到位于巴黎塞纳河畔的“莨之家”，体验运用中国传统手工艺，制作莨绸香囊、如意结等寓意新年幸福美好的手工艺品，感受博大精深的中国传统春节文化。

受疫情和空间的影响，这次活动共有5位爱好者参加。其中一位叫琳达的母亲还带了自己的女儿一块来。她们是在社交媒体上偶然看到体验活动的照片，产生浓厚兴趣，然后报名来参加的。

活动开始，莨绸时装设计师梁子从穿针引线、打结教起，然后教授如何编制如意结，怎样缝制香囊等。参加者有些从未做过针线活，但都学得非常认真。

  

参加中国传统手工艺体验活动的法国女士为中国传统文化点赞。人民网记者 李永群 摄

谈到这次体验活动，梁子表示：“希望大家可以在活动中获得美好的感受，也借此为大家祈愿顺遂、祝祷平安。“

许多人回去后在社交媒体分享这次文化体验给自己带来的莫大收获，对梁子和助手黄笑充满感激之情。一位女士表示，为这次“加深对迷人的中国传统文化的体验与认知”，要献给梁子“10亿个”感谢，因为对她来说，这是一次心灵的治愈体验。    

(责编：张信凤、常红)

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