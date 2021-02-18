人民网旧金山2月16日电 （邓圩、叶颖）受新冠肺炎疫情影响，美国旧金山湾区多个城市的庆祝中国农历新年活动改为线上进行。

2021年旧金山农历新年花车大巡游将首次改为线上活动，将于2月20日开启。该游行是亚洲以外最大的中国农历新年巡游活动，每年有超过100万人参加，这一传统活动在旧金山已有150多年的历史。

活动组织者威廉·吉表示，在与旧金山卫生官员协商后，决定取消2021年农历新年花车巡游。但是他认为，让社区感受传统文化仍然很重要。因此，今年将首次尝试将现场庆祝活动转为线上活动。

作为庆祝活动的一部分，旧金山全市将展示11只仿真大小的牛雕像。展览结束后，这些牛雕像将在3月14日后被拍卖，所得款项将帮助本地非盈利机构。

旧金山交响乐团将于2月20号举行农历新年庆祝活动，该乐团已连续21年举办中国农历新年音乐会，与旧金山湾区亚裔社区共庆新春。今年的音乐会也将首次改在线上举办。

此外，加州奥克兰博物馆联合旧金山亚裔作家奥利弗·陈举办“儿童故事时间”活动，一起阅读有关中国十二生肖动物的故事。此外，该博物馆还推出了春节主题的线上家庭手工活动，包括如何制作春节红包等。加州奥克兰博物馆表示，希望家长和孩子们可以通过制作节日工艺品来庆祝农历新年。

其他的农历新年线上活动也陆续举行，例如由美国华人历史学会赞助的旧金山唐人街虚拟餐厅之旅。此次虚拟旅行分为上下两集进行，以老式的霓虹灯为主题，介绍旧金山唐人街的新春文化、街道以及小巷的历史，民众可以在官网上观看。

随着旧金山在农历新年到来前宣布解除“居家令”，唐人街上餐厅的户外用餐区得以开放，个人护理等商业重新营业，往日受欢迎的店铺再次顾客盈门，不少民众到唐人街感受节日气氛。

(责编：张信凤、常红)