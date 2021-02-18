新华社伦敦2月17日电（记者张家伟 金晶）英国帝国理工学院17日发布公报说，该国临床试验方面的伦理机构已认可了一项新冠病毒“人体挑战试验”计划，研究人员呼吁符合条件的志愿者参与到这个项目中来。

据该学院介绍，这是全球首个新冠病毒“人体挑战试验”，志愿者为了研究需“以身试毒”。该试验获得英国政府资助，由帝国理工学院、医疗公司hVIVO以及伦敦皇家免费国民保健制度信托基金会合作开展。

该项目首阶段研究将分析导致新冠病毒感染的最少病毒量。这一阶段的研究计划招募不超过90名健康志愿者，年龄在18岁至30岁间。试验将在安全、可控的环境中开展，志愿者会在专门隔离设施内接触到新冠病毒，以便研究人员观察并分析感染过程。

由于对近期出现的变异新冠病毒所知有限，研究人员计划使用去年3月即在英国传播的新冠病毒。同时，研究人员会密切监测整个试验，确保志愿者安全，一旦有需要，医护人员随时可为志愿者提供治疗。

该学院表示，这有助研究人员更深入了解免疫系统在面对新冠病毒感染时如何反应，并分析那些可能影响病毒传播的因素。

此外，研究人员还计划在试验过程中为部分志愿者接种已在临床试验中被证实安全的候选新冠疫苗，以便验证哪种候选疫苗更有效，从而加速疫苗开发过程。

据该学院去年10月发布的公报，所有参与项目的志愿者完成试验后都需接受两次新冠病毒检测，只有两次结果都为阴性的志愿者才能离开试验场所。研究人员表示，确保志愿者安全是“人体挑战试验”的最优先考量。

英国政府新冠疫苗工作组主管克莱夫·迪克斯说，没有任何一款疫苗能适用于所有人，因此需要持续开发新的新冠疫苗和治疗药物，希望这些研究能让人们更清楚病毒的感染机理以及哪些疫苗更有效。

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