美国《纽约时报》2月12日曾刊文抹黑中国，声称援引近期赴武汉的世界卫生组织独立调查专家的“说法”，结果立即遭多名专家公开驳斥，认为其报道“故意歪曲”“断章取义”，与事实不符。

遭打脸后，《纽约时报》日前不得不以所谓“精简版问答体”刊发了对其中一名专家的采访。这名专家不仅在采访中提到中方提供的信息“帮助极大”，还忍不住对比了中美防疫的大不同。

美国专家：中方信息“帮助极大”

采访对象、美国动物学家彼得·达萨克也是日前怒怼《纽约时报》报道不实的专家之一。

遭打脸后，《纽约时报》这一回在报道中附了精简版采访实录。达萨克对《纽约时报》说，从世卫专家组到达中国的第一天起，他们就拿到了全新的数据，比如武汉华南海鲜市场的商铺及其供应链情况、首批确诊病例的密接情况等；专家组还与诊断首批确诊病例的医生会面。

2020年3月17日，在武汉火神山医院，重症医学一科的医生在给患者实施气管镜下痰液清理。新华社记者王毓国摄

他说，当世卫专家组想要获取更多信息时，中方科学家们就会着手去找，几天后就能提供相关分析，让专家组拿到新的信息，“帮助极大”。

达萨克说，他还了解到中国疾控中心做了大量调研工作，仅华南海鲜市场一地采样超过900份。世卫专家组获取了大量信息。

达萨克说，武汉曾为抗疫“封城”76天，“从那以后，他们被批评成所谓疫情的开端，还出现所谓‘武汉病毒’‘中国病毒’的说法，这让人们感到愤怒和难过。”

2月1日，在海口美兰国际机场，工作人员检查入岛旅客健康码。新华社记者郭程摄

有意思的是，达萨克在采访中说着说着就忍不住对比起自己亲身经历的中美防疫大不同。

他说，在中国，抵达机场后，相关人员会穿戴整齐防护设备登机，将他们从特殊的防疫通道护送出去，直奔酒店、进房间，按规定隔离两个星期，其间各种垃圾都会封存在黄色袋子里、贴好相应标签；而回到美国后的经历“截然不同”，他都没收到自己需要隔离的通知，也没人告诉他“应该居家”。

前情提要：《纽约时报》，你真无耻

《纽约时报》12日刊文，声称援引近期赴武汉的世卫组织独立调查专家“说法”，称中国继续拒绝公布有关新冠疫情暴发初期的信息，这使他们很难发现重要线索以遏制未来这类疾病暴发。

针对《纽约时报》“抹黑文”，达萨克当时在社交媒体推特上“回怼”说：“这不是我在世卫组织任务中的经历。作为动物及环境工作组的负责人，我感到中国同行们值得信任，感受到他们的坦率。我们的确获得了关键的新数据，也增加了有关病毒传播途径的了解。”

彼得·达萨克在社交媒体上发文驳斥《纽约时报》。网络截图

另一名出现在《纽约时报》报道中的世卫专家、丹麦哥本哈根大学教授塞娅·菲舍尔在推特上转发达萨克的推文说：“这也不是我在流行病学小组的经历……我们说的话被故意歪曲，这为重要的科学工作蒙上阴影。”她还表示，要建立信任必须要忠于事实。“请停止这种关于‘无法获得原始数据’的负面说法！”

世界卫生组织赴武汉国际专家组成员塞娅·菲舍尔转发同事彼得·达萨克的推文，支持他对《纽约时报》报道的驳斥。网络截图

达萨克在菲舍尔的评论后回复道：“我们花时间向记者解释了我们在中国长达一个月疲惫工作中的关键发现，而我们的同事所说的话却被断章取义，用来捏造在我们工作开始前就已设定好的报道，令人失望。《纽约时报》，你真无耻！”

世界卫生组织赴武汉国际专家组成员彼得·达萨克回复同事塞娅·菲舍尔对自己推文的评论，再次驳斥《纽约时报》的报道。

生态健康联盟中国和东南亚科学与政策顾问、流行病学家休姆·菲尔德在推特上表示：“合作就是相互信任和尊重，如果做不到这些，没有人愿意与你分享信息。作为研究新发传染病的科学家，我们迫切需要抛弃政治废话。”

世卫组织派出的国际专家组于1月14日抵达武汉，与中方专家组成联合专家组，共同开展新冠病毒全球溯源中国部分工作。世卫组织总干事谭德塞2月12日表示，新冠病毒溯源国际专家组已完成全球病毒溯源中国部分的工作，报告的最终详细版本将于未来几周内公布。（参与记者：孙浩；编辑：钱泳文、徐晓蕾）

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