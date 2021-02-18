新华社华盛顿2月17日电（记者谭晶晶）美国儿科学会和儿童医院协会联合发布的最新报告显示，自新冠疫情暴发以来，美国已有超过300万名儿童确诊感染新冠病毒。

这份报告统计了美国各地公布的儿童新冠确诊病例。数据显示，截至2月11日，美国累计报告3033370例儿童确诊病例，约占新冠确诊病例总数的13%，每10万名儿童中有4030人感染。

数据显示，在1月28日至2月11日的两周内，美国儿童新冠确诊病例增加超过21万例。

统计还表明，美国一些州报告的儿童新冠住院病例占所在州新冠住院病例总数的1.2%至2.9%不等，儿童新冠死亡病例占所在州新冠死亡病例总数的0.25%以下。美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄界定为0岁至19岁。

美国儿科学会说，目前看来，儿童新冠重症病例非常少见，但迫切需要收集更多有关新冠疫情对儿童长期影响的数据，包括身体健康、心理健康等方面受到的影响。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至美国东部时间17日晚间，美国累计新冠确诊病例超过2781万例，累计死亡病例超过49万例。

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