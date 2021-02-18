人民网约翰内斯堡2月17日电 （记者王磊）据南非政府17日消息，南非总统拉马福萨和卫生部长穆凯兹将与医疗人员成为本国第一批新冠肺炎疫苗接种人员。

据介绍，这批获得南非卫生产品管理局批准的疫苗于16日晚抵达南非豪登省国际机场。第一批共计8万剂强生疫苗正准备在南非各地分发。另外50万剂疫苗预计将在未来四周内送达，以及2000万剂辉瑞疫苗预计将在2021年3月底到达南非。

拉马福萨总统表示很高兴看到本国在2月中旬开始接种疫苗。他呼吁南非各部门、各地区的领导干部要以身作则，公开接种。南非各地政府部门工作人员、民间组织团体领导人等也将陆续接种疫苗。

此前，由于初步临床试验结果显示从印度采购的阿斯利康新冠疫苗疑似对在南非发现的变异毒株无效，卫生部长穆凯兹17日宣布将把这100万剂疫苗提供给非盟，进而分发给其他有兴趣采购疫苗的国家。穆凯兹同时否认了“向印度退回疫苗”和“疫苗已过期”等说法。

在17日的省政府讲话中，西开普省省长艾伦·温德警告称南非可能再次出现新冠肺炎感染高峰，他提醒人民必须做好充分准备。

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