新华社仰光2月17日电（记者车宏亮 张东强）缅甸警方17日发布通告，以6名演艺人员鼓动公务人员参加罢工为由，对他们进行立案追捕。

通告说，这6人包括3名导演、2名演员和1名歌手，他们利用自己的知名度支持抗议活动，并鼓动公务人员参加罢工。警方已对他们进行立案追捕。

据缅甸国家电视台报道，缅甸中央银行、国防军总司令部和军队宣传机构的网站17日遭到攻击，目前上述网站尚未全部恢复正常。

缅甸各地连日来爆发示威抗议活动，抗议者诉求包括释放被扣押的国务资政昂山素季。包括部分公务人员在内的多个行业从业人员参与罢工，支持抗议活动。

缅甸去年11月举行联邦议会选举，全国民主联盟（民盟）获半数以上联邦议会席位。缅甸军方与民盟围绕大选结果产生分歧，军方认为大选存在舞弊行为，要求选举委员会展开调查，并推迟召开新一届联邦议会会议。今年2月1日凌晨，缅甸总统温敏、昂山素季及民盟部分高级官员被军方扣押。缅甸军方随后宣布实施为期一年的紧急状态，国家权力被移交给国防军总司令。

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