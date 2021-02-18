新华社莫斯科2月17日电（记者李奥）为期两天的第15轮叙利亚问题阿斯塔纳会谈17日在俄罗斯城市索契结束。会后联合声明表示，伊朗、俄罗斯与土耳其支持叙利亚主权、独立、统一与领土完整，支持叙利亚人民主导该国政治对话。

俄罗斯、土耳其、伊朗三国分别派代表团参加会谈，约旦、伊拉克、黎巴嫩三国政府代表以及联合国和红十字国际委员会代表团以观察员身份参会。

俄外交部17日公布了会议联合声明。声明说，叙利亚冲突没有军事解决方案，俄罗斯、土耳其、伊朗三方作为阿斯塔纳进程担保国支持叙利亚主权、独立、统一与领土完整，坚决打击一切形式的恐怖主义和分裂主义，愿在遵守联合国安理会2254号决议条件下，支持叙利亚人民主导该国政治对话。声明还强调了叙利亚宪法委员会的重要作用。

声明说，三方在会谈中强调要保障伊德利卜冲突降级区局势稳定，同时认为叙利亚东北部局势的长期安全和稳定只能在保障国家主权和领土完整基础上才有可能实现，并强调当前重要任务是促进该国难民返乡。声明谴责了以色列对叙利亚的军事攻击，并对叙人道主义状况及新冠疫情带来的影响表示严重担忧。

与会各方商定，下一轮叙利亚问题阿斯塔纳会谈将于今年年中在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行。

叙利亚问题阿斯塔纳会谈由俄罗斯、土耳其、伊朗三国于2017年1月发起，主要目的是推动叙利亚境内政府军与反对派武装实现停火并合作打击叙境内恐怖组织，就叙利亚国内重大政治问题达成意向性共识，寻求叙利亚危机解决方案。

由叙利亚政府、反对派和民间人士代表组成的叙利亚宪法委员会2019年10月30日在日内瓦正式启动，就宪法改革事宜展开工作。

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