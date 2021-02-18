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南非开始新冠疫苗接种

2021年02月18日08:59 | 来源：新华社
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新华社约翰内斯堡2月17日电（记者荆晶）南非开普敦卡耶利查医院的医护人员17日开始接受新冠疫苗接种。南非卫生部长穆凯兹表示，这意味着该国新冠疫苗接种计划正式展开。

南非总统拉马福萨和穆凯兹当天也在卡耶利查医院接种了新冠疫苗。拉马福萨在接种后说，很高兴能按计划在2月中旬开始疫苗接种工作，接种疫苗快速、简单，他呼吁更多医护人员接种疫苗。

本次接种使用的是美国强生公司研发的新冠疫苗，于16日夜间运抵南非，已被分发至南非全国18个接种点。穆凯兹先前说，强生疫苗对最初在南非发现的变异新冠病毒的有效率为57%，并可有效防止出现危重及死亡病例。

南非此前曾收到100万剂英国阿斯利康制药公司与牛津大学联合研发的疫苗，并计划给医护人员接种。但随后研究显示，该疫苗对最初在南非发现的变异新冠病毒的防护效果有限，于是南非暂停了这一疫苗的使用。

南非计划为4000万人进行新冠疫苗接种以实现群体免疫。该国已订购数千万剂新冠疫苗。穆凯兹表示，南非政府已经可以确保所有有需要的民众都能注射上疫苗。

数据显示，截至16日，南非累计新冠确诊病例1494119例，累计死亡病例48313例。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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