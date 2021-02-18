人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

哥伦比亚启动新冠疫苗接种工作

2021年02月18日08:58 | 来源：新华社
小字号

新华社波哥大2月17日电（记者高春雨）哥伦比亚17日启动新冠疫苗接种工作，首批接种人群为一线医务工作者。

哥疫苗接种工作当天先后在西北部的苏克雷省省会辛塞莱霍和科尔多瓦省省会蒙特里亚启动，首名接种者是辛塞莱霍大学医院重症监护病房的护士长马查多。

哥伦比亚总统杜克在接种现场表示，大规模疫苗接种为哥防疫工作“开启新篇章”。他呼吁民众相信政府开展的疫苗接种工作，让疫苗惠及所有人，从而达到群体免疫，助力国家重回正轨。

哥卫生和社会保障部此前宣布，包括首都波哥大在内的6座主要城市和中部昆迪纳马卡省将于18日开始接种工作，另有23座市镇随后将向民众提供疫苗。因地处偏远，与巴西接壤的沃佩斯省和亚马孙省暂未被列入首批接种之列。

根据哥全国疫苗接种计划，医护人员、60岁以上老人、60岁以下基础疾病成年患者和中小学教师等群体逾1183万人将优先接种疫苗。哥政府计划获取6150万剂疫苗，以覆盖全国70%以上人口。

哥伦比亚去年12月到今年1月为新冠疫情第二波大规模传播期，自2月起单日新增确诊病例下降明显。据哥国家卫生研究院统计，截至16日晚，该国累计新冠确诊病例2202598例，累计死亡病例57949例。

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部