新华社波哥大2月17日电（记者高春雨）哥伦比亚17日启动新冠疫苗接种工作，首批接种人群为一线医务工作者。

哥疫苗接种工作当天先后在西北部的苏克雷省省会辛塞莱霍和科尔多瓦省省会蒙特里亚启动，首名接种者是辛塞莱霍大学医院重症监护病房的护士长马查多。

哥伦比亚总统杜克在接种现场表示，大规模疫苗接种为哥防疫工作“开启新篇章”。他呼吁民众相信政府开展的疫苗接种工作，让疫苗惠及所有人，从而达到群体免疫，助力国家重回正轨。

哥卫生和社会保障部此前宣布，包括首都波哥大在内的6座主要城市和中部昆迪纳马卡省将于18日开始接种工作，另有23座市镇随后将向民众提供疫苗。因地处偏远，与巴西接壤的沃佩斯省和亚马孙省暂未被列入首批接种之列。

根据哥全国疫苗接种计划，医护人员、60岁以上老人、60岁以下基础疾病成年患者和中小学教师等群体逾1183万人将优先接种疫苗。哥政府计划获取6150万剂疫苗，以覆盖全国70%以上人口。

哥伦比亚去年12月到今年1月为新冠疫情第二波大规模传播期，自2月起单日新增确诊病例下降明显。据哥国家卫生研究院统计，截至16日晚，该国累计新冠确诊病例2202598例，累计死亡病例57949例。

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