长期以来，医学界定义成年人正常血压水平时没有区分性别。一项最新研究显示，女性正常收缩压水平低于男性，沿用传统标准不利于女性预防心血管疾病。

美国西达赛奈医疗中心研究人员分析先前4项血压研究的数据，得出上述结论。这些研究涉及超过2.7万名研究对象，其中54%为女性，所有人在相关研究开始时均未患心血管疾病，收缩压处于正常范围，即低于120毫米汞柱。随后16年至40年间，7400余名研究对象患心血管疾病。计入年龄、舒张压、身体质量指数、胆固醇水平、是否吸烟等因素后，研究人员发现，收缩压与心血管疾病风险之间的关联存在性别差异。

多年来，医学界认为成年人收缩压持续不低于120毫米汞柱会提升患心血管疾病风险。但新研究显示，这种标准适用于男性，对女性而言，收缩压不低于110毫米汞柱就已经关联患心血管疾病风险上升。具体到各种心血管疾病风险，女性收缩压临界值均低于男性。

研究人员猜测，这可能与男性和女性的生理学差异有关。比如，体格相同的情况下，女性动脉普遍比男性细。基于这些发现，他们建议医学界评估血压正常范围时考虑性别差异。

研究人员下一步打算评估女性收缩压在110毫米汞柱至120毫米汞柱时是否应接受高血压治疗。

研究论文刊载于最新一期美国《循环》月刊。（王鑫方）【新华社微特稿】

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