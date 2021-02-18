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欧盟居民2019年人均产生半吨城市垃圾

2021年02月18日08:44 | 来源：新华网
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　　欧盟统计局16日发布的数据显示，欧盟居民2019年共产生近2.25亿吨城市垃圾，相当于人均“年产”502公斤垃圾，略高于2018年人均495公斤的水平。其中，丹麦居民人均产生的垃圾最多。

　　城市垃圾指城市居民的生活垃圾、商业垃圾、市政维护和管理过程中产生的垃圾。

　　德新社以欧盟统计局为消息源报道，欧盟成员国中，丹麦居民2019年人均产生844公斤城市垃圾，人均产生城市垃圾超过600公斤的还有卢森堡、马耳他、塞浦路斯和德国，人均垃圾量分别为791公斤、694公斤、642公斤和609公斤。罗马尼亚人均年产垃圾量最低，为280公斤。

　　欧盟统计局数据还显示，欧盟居民2008年人均垃圾“产量”达到峰值，为518公斤。

　　另外，与1995年相比，欧盟2019年垃圾回收再利用量增加近两倍，达1.07亿吨，相当于人均回收239公斤垃圾；焚化垃圾量翻一番至6000万吨，相当于人均134公斤；垃圾填埋量减少55%至5400万吨，相当于人均120公斤。（乔颖）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘洁妍)

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