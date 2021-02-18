人民网曼谷2月17日电 （记者孙广勇）2月16日，泰国玛哈沙拉坎大学孔子学院中方院长何东与泰国加拉信大学校长吉拉潘在加拉信大学正式签订中国汉语考试服务合作协议。

吉拉潘校长在致辞中表示，加拉信大学自2016年开办商务汉语专业，并与玛哈沙拉坎大学孔子学院（玛大孔院）签订《汉语言文化教学合作协议》以来，在汉语师资、中文教育和中国文化推广等方面都得到了玛大孔院的大力支持与帮助。通过此次合作，加拉信大学将成为玛大孔院为加拉信府及其周边地区设立的汉语考试分点，这将为本校学生、加拉信府以及周边地区的汉语学习者提供更便捷的考试服务。希望在大家的共同努力下，为促进本地区中文教育事业的发展做出更大贡献。

何东院长表示，这次合作协议的正式签订，标志着双方合作进入了新的里程碑。虽然泰国目前还处于抗击新冠肺炎的艰难时期，学校的教学和学习还没完全恢复正常秩序，但是，只要双方精诚合作，守望相助、携手共进，就一定能够在推动本地区汉语教育事业的道路上，取得丰硕的成果。

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