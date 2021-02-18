伊朗总统哈桑·鲁哈尼17日说，伊朗愿意继续与国际原子能机构合作。

伊朗政府先前通知国际原子能机构，伊朗方面23日起将不再依据伊朗核问题全面协议采取“自愿透明措施”。

【通知设限】

国际原子能机构16日确认，收到伊方通知，伊方从23日开始将停止执行伊核协议“自愿透明措施”，同时将不再执行与国际原子能机构签署的附加议定书，该议定书允许国际原子能机构核查人员“突击检查”伊朗核设施。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德15日说，如果伊核协议其他签署方21日以前无法履行协议规定的义务，伊朗政府届时将“暂停自愿执行附加议定书”。

伊朗2015年与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据这份协议，伊朗承诺限制核计划，换取联合国、美国和欧洲联盟解除制裁。依据伊朗和国际原子能机构签署的附加议定书，伊朗将不设限地向国际原子能机构核查人员开放核设施。

2018年5月，时任美国总统唐纳德·特朗普领导的政府单方面退出伊核协议，随后重启并追加一系列对伊制裁。伊朗2019年5月以来逐步中止履行伊核协议部分条款，但说所采取措施“可逆”。

【愿意合作】

鲁哈尼17日说，伊朗愿意继续与国际原子能机构合作。“我们依然是国际原子能机构成员，将继续遵守《核不扩散条约》，将继续在这一框架下与国际原子能机构合作。”

他说，国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西今后访问伊朗首都德黑兰时，他还会向格罗西表达这一意愿。

国际原子能机构16日确认，格罗西提议访问伊朗，从而为国际原子能机构继续在伊朗开展关键核查找到双方都能认可的解决办法。格罗西将“继续与伊朗磋商”。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德15日说，伊朗打算不再执行附加议定书，并不意味国际原子能机构所有核查活动都会结束。伊方这些步骤“可逆”。（杜鹃）【新华社专特稿】

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