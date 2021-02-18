日本岛根县知事丸山达也17日说，如果首都圈新冠疫情不见好转，岛根县考虑退出原定5月在县内举行的奥林匹克运动会圣火传递活动。

受疫情影响，东京奥运会推迟至今年7月23日至8月8日举行。日本境内奥运圣火传递定于3月25日在福岛县启动，在121天里传遍全国47个都道府县。

岛根县奥运圣火传递原定于5月15日至16日举行，共有170名火炬传递者。

丸山17日在岛根县圣火接力执行委员会上表明取消县内圣火传递意向。他在会后告诉记者：“（岛根县）难以继续协助举办奥运会和圣火传递。”

提及原因，他说不满中央和东京都政府防疫不力。

岛根县位于日本西南部，人口约66.6万，累计新冠确诊病例约280例。

丸山说：“我们不是现在就要求中止（圣火传递），将视疫情状况以及（中央和东京都政府防疫对策）是否有改善再做决定。”

丸山反对在政府防疫对策没有改善的情况下举行东京奥运会。他10日批评首都疫情防控能力差，质疑东京都政府是否有资格举办奥运会。

共同社报道，岛根县考虑取消奥运圣火传递反映日本民众对今夏举行奥运会的强烈忧虑。共同社2月早些时候民意调查显示，超过80%的调查对象认为应该再次推迟或取消东京奥运会。

日本广播协会(NHK)以岛根县体育振兴处为消息源报道，岛根县政府就圣火传递与东京奥组委签有协议，规定在发生大的自然灾害或难以预测事故时可以取消圣火传递。

日本内阁官房长官加藤胜信17日说，丸山最新表态并不意味着岛根县圣火接力执行委员会已经得出结论，眼下不适合发表评论。（刘秀玲）【新华社专特稿】

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