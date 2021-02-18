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美国民主党众议员就国会骚乱事件对特朗普发起民事诉讼

2021年02月18日08:24 | 来源：新华网
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美国民主党籍联邦众议员、众议院国土安全委员会主席本尼·汤普森16日对美国前总统唐纳德·特朗普及其私人律师鲁迪·朱利安尼发起民事诉讼，指控他们违反一部1871年通过、旨在打击白人至上组织的法案。

起诉书被递交至华盛顿地区法院，指控特朗普、朱利安尼和右翼组织“骄傲男孩”、“誓言守护者组织”违反《三Ｋ党法》，煽动叛乱。

控方称1月6日冲击国会大厦事件是“特朗普、朱利安尼和誓言守护者组织、骄傲男孩这类极端组织精心策划的结果，他们有着共同目标，即通过恐吓、骚扰和威胁阻止选举人团认证（2020年总统选举结果）”。

控方要求被告支付补偿金和惩罚性赔偿金，但没有说明具体金额，还要求联邦法官发布禁令，以防特朗普及同案被告“再犯”。

汤普森说，1月6日发生的“叛乱”让他无法在国会履行职责，他听到枪声和威胁声，不得不躲藏。

朱利安尼没有就受到起诉作回应。

特朗普的顾问贾森·米勒说，朱利安尼眼下没有在任何法律诉讼中代表特朗普，特朗普没有共谋或煽动1月6日在国会发生的任何暴力行为。

就汤普森所提指控，米勒说，美国参议院已在弹劾案审理中裁定特朗普无罪。

路透社报道，多名民主党籍联邦众议员可能加入诉讼，作为原告共同指控特朗普。这些众议员包括汉克·约翰逊和邦妮·沃森·科尔曼。

1月6日，大批特朗普支持者突破警察封锁，强行闯入国会大厦，使正在举行的2020年总统选举结果认证过程被迫中断。冲击事件造成5人死亡，多人受伤。1月13日，国会众议院表决通过一项指控时任总统特朗普“煽动叛乱”的弹劾条款。特朗普成为美国历史上首位两度被弹劾的总统，也是首位卸任后接受弹劾案审判的总统。

美国国会参议院本月9日开审弹劾案，13日就特朗普“煽动叛乱”的弹劾条款投票，由于赞成票没有达到三分之二多数，特朗普未被定罪，弹劾案审理至此结束。

投票结束后，参议院多数党领袖、民主党人查克·舒默批评参议院没有给特朗普定罪是与美国的民主理念对立。参议院少数党领袖、共和党人米奇·麦康奈尔说，他在表决中投“无罪”票，但特朗普在行动和精神上无疑对煽动国会骚乱事件负有责任。（陈立希）【新华社专特稿】

(责编：艾雯、刘洁妍)

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