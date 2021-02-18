新华社联合国2月17日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯17日提议二十国集团牵头成立一个紧急特别工作组，筹备建立新冠疫情“全球疫苗接种计划”。

古特雷斯在联合国安理会关于新冠疫苗分配公开辩论会上提出这一倡议。他说，现有的“新冠肺炎疫苗实施计划”旨在为中低收入国家提供疫苗，应该得到足够的资金支持。但是，仅有“新冠肺炎疫苗实施计划”是不够的，应该成立“全球疫苗接种计划”，凝聚科学知识、生产能力和资金支持。他提议由二十国集团牵头成立一个紧急特别工作组，筹备建立这一计划，并协调该计划的落实和筹资。

他说，二十国集团特别工作组应该包含所有有能力研发和生产新冠疫苗的国家、世界卫生组织和全球疫苗免疫联盟等专业机构、国际金融机构，应该能够动员制药、物流和其他行业巨头。

古特雷斯说，疫苗公平是人类社会当前面临的最严峻的道德考验，必须保证所有地区所有人能够尽快接种新冠疫苗。目前，疫苗接种存在地区严重不均衡、不公平现象，10个国家的疫苗接种量占全球总接种量的75%，而130多个国家迄今还没有开始接种新冠疫苗。

他说，如果允许新冠病毒继续在不发达地区肆虐，病毒将不断变异，可能产生更易传播、更致命、使目前的疫苗和诊断失效的变异病毒。这种情况将延长疫情，发达地区也将再次受冲击，全球经济复苏也将延缓。他表示，国际社会团结起来，就能确保疫苗的充足供应、公平分配，建立对疫苗的信心，并战胜新冠病毒。

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