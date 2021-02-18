本报驻美国记者 吴乐珺

美国劳工部近日公布的数据显示，1月份美国失业率为6.3%，环比下降0.4个百分点，非农业部门新增就业人口仅4.9万人；1月份美国失业人口降至1010万人，永久失业人口维持在350万人的高位。路透社称，数据显示美国就业市场复苏乏力。

美国政府近日公布的一系列数据凸显疫情严重冲击美国经济。美国商务部数据显示，2020年美国实际国内生产总值萎缩3.5%，创1946年以来最大年度跌幅，也是美国经济自2008年国际金融危机以来首次出现全年萎缩。传统上作为美国经济增长重要引擎的个人消费支出全年下滑3.9%，为1932年以来最差表现。

美国密歇根大学近日公布的一项调查也显示，2月初消费者对美国经济的看法有所下滑，显示美国人对未来的商业环境更加悲观。这项调查显示，2月份消费者信心指数初步预估为76.2，低于1月份的79.0，是自去年8月份以来的最低情绪指标，低于2020年2月疫情发生之前的101。该调查首席经济学家理查德·科廷表示，收入低于7.5万美元的家庭信心下降尤为明显。

美国政府此前已出台多轮经济救助计划应对疫情影响，但近期国会两党围绕新一轮规模为1.9万亿美元的经济救助计划僵持不下。路透社近日的一项调查显示，基于拜登政府拟议的财政一揽子计划有助于提振经济活动，预计美国经济将在一年内恢复到疫情前的水平，但失业率可能需要一年多的时间才能降至2020年初的水平。

美国财政部长耶伦表示，如果没有足够的支持，美国劳动力市场可能要到2025年才能复苏。如果出台足够强劲的刺激方案，美国有望在2022年恢复充分就业，否则将有就业和经济复苏放缓的风险。美国联邦储备委员会主席鲍威尔认为，美国劳动力市场距离恢复强劲仍有很长的路要走，需要短期政策和长期投资的持续支持，包括保持有耐心且宽松的货币政策立场等。

（本报华盛顿2月17日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月18日 17 版）

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