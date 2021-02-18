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法国国民议会通过相关法案打击宗教极端势力

2021年02月18日06:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社巴黎2月17日电  （记者徐永春）法国国民议会16日通过“支持共和原则”法案，该法案也被称为“反分裂主义”法案，旨在打击宗教极端势力和宗教分裂主义。

　　该法案当天在国民议会以347票赞成、151票反对、65票弃权的结果获得通过。正式生效前，该法案还需提交法国参议院审议。

　　法案内容主要包括加强对宗教协会和宗教场所的监管，要求提高宗教活动和宗教组织资金来源透明度，加强公共服务领域的世俗原则，打击通过网络散布暴力和仇恨的行为，强化义务教育和规范家庭教育，打击一夫多妻和强迫婚姻等。

　　法国近年来发生多起与宗教极端主义相关的恐怖袭击。法国总统马克龙多次在公开讲话中表示，要警惕和打击宗教分裂主义，加强对宗教协会的监管，减少外国势力影响，通过爱国主义来对抗宗教极端主义。

　　法国内阁去年12月决定向议会提交这份名为“支持共和原则”的法律草案。法国总理卡斯泰表示，这项立法不针对任何宗教，而是旨在保护宗教信仰自由。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月18日 17 版）
(责编：曹昆)

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