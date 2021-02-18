本报驻南非记者 邹 松

萨赫勒五国集团峰会日前在乍得首都恩贾梅纳召开。与会多国代表呼吁，国际社会更应采取全面综合性方式，帮助萨赫勒地区打击恐怖主义和极端主义。

即将离任的萨赫勒五国集团轮值主席、毛里塔尼亚总统乌尔德·加祖瓦尼在峰会上表示，过去一年，萨赫勒五国集团联合部队战斗力有所加强，显著削弱了恐怖组织力量，击毙了“基地”组织北非分支“伊斯兰马格里布基地组织”头目阿卜杜勒—马利克·德鲁克德勒。

萨赫勒五国集团新一任轮值主席、乍得总统代比表示，乍得将向布基纳法索、马里、尼日尔三国交界地带派遣1200名士兵进行反恐。代比强调，“贫穷一直是恐怖主义滋生的土壤”，国际社会应意识到问题的紧迫性，尽快建立起支持萨赫勒地区经济发展的基金，以阻止该地区青年群体由于贫困被极端组织招募。

西非国家经济共同体轮值主席、加纳总统阿库福—阿多受邀参加此次峰会。他在峰会上重申西非各国的反恐决心，同时呼吁联合国给予联合国马里多层面综合稳定特派团更多支持，以更加有效打击恐怖主义。

本次峰会达成的一个共识是，军事行动在展示其有效性的同时也表现出局限性，经济发展和更好的社会治理对恢复战乱地区的社会秩序起到重要作用。峰会上有代表提出，萨赫勒地区国家内有不少人既是恐怖主义的受害者，也是反恐行动的重要支持力量，通过对他们进行经济及政治上的相应支持，可以取得更加稳固的反恐成果。

萨赫勒地区是非洲撒哈拉沙漠以南一个宽320公里至480公里的区域，多年来饱受贫困、武装冲突和自然灾害的困扰。2014年，布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚和尼日尔组成的萨赫勒五国集团成立，旨在促进成员国之间的合作，以应对共同面临的挑战。2017年，萨赫勒五国集团联合部队正式启动。

非洲安全研究所分析称，打击恐怖主义应与维护地区安全及促进社会发展相协调，使战乱地区民众尽早恢复正常生活。根据联合国难民署的最新统计，萨赫勒地区因战乱造成的流离失所者已达200多万人，新冠肺炎疫情令该地区近150万人失去生活保障，他们急需国际社会的人道主义援助。

联合国主管人道主义事务的副秘书长兼紧急救济协调员洛科克表示，除了接受援助，萨赫勒地区国家还需要加大对公共设施服务的投资，特别是教育、卫生和清洁用水。该地区传统的游牧或自给农业已无法支撑越来越大的人口规模，要想实现可持续发展，必须引入现代化农业、电力以及城市化所需的基础设施，这需要得到国际社会的广泛支持。

（本报约翰内斯堡2月17日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月18日 17 版）

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