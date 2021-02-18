本报驻比利时记者 郑 彬

近日，欧洲央行行长拉加德重申，将继续保持当前宽松货币政策不变，以推动欧元区经济复苏。拉加德表示，在当前欧洲经济严重萎缩的状况下保持货币政策稳定，对提升消费者信心、降低经济复苏过程中不确定因素具有积极意义。拉加德表示，欧洲央行将进一步通过调节资产组合、完善资本市场建设等方式，实现欧盟经济的转型目标。

受新一轮疫情冲击，2020年第四季度欧洲经济再次出现大幅萎缩。欧洲统计局数据显示，12月份欧元区通胀率降至-0.3%，连续5个月维持负通胀状态。在去年12月举行的政策会议上，欧洲央行决定进一步加大货币政策刺激力度，保持三大基准利率不变，将紧急资产购买计划的总规模扩大到1.85万亿欧元，并将期限延长至2022年3月。

在欧洲央行的刺激下，欧洲经济压力得到部分缓解，经济信心指数从此前的87.7上升至90.4。根据欧盟委员会日前发布的经济预测报告，受疫苗接种和刺激政策推动等因素影响，欧盟经济将在今年第二季度回暖，有望在第三季度强劲复苏，整体复苏速度将好于预期，部分成员国经济有望在年末或2022年初恢复到疫情前水平。欧元区经济将在2021年增长3.7%，2022年增长3.9%，通胀率则将从2020年的0.3%增至2021年的1.4%。

欧洲议会议员斯文·西蒙表示，疫情防控期间，欧洲央行果断采取了一系列政策措施，有效缓解了欧洲金融系统所面临的压力。在保持当前宽松货币政策的同时，尽快落实更加有效的财政政策、推动欧盟经济结构性改革是最终实现经济持续性复苏的关键。

有观点担心，长期大规模宽松货币政策的实施不可持续，可能导致金融领域出现系统性风险。欧洲央行执行委员会委员伊莎贝尔·施纳贝尔表示，货币刺激政策的过早退出以及财政政策领域限制的收紧都将影响到欧盟经济复苏的步伐，央行有必要对可能出现的政策风险做更深入的评估，在选择政策退出时保持谨慎态度。从中长期来看，欧元区通胀率仍将保持缓慢增长态势，不应误读一些领域出现的价格短期上涨信号。

由于担心不良贷款额度的大幅上升，近期欧元区银行纷纷收紧了对企业和个人的贷款幅度，进一步提高了信贷标准，导致信贷和投资水平出现下降，造成欧元区可能面临新的流动性紧张。对此，欧洲央行推出了一系列政策，包括在定向长期再融资操作框架下，将商业银行贷款比例从50%提高至55%，并以低至-1%的利率向银行系统提供3000亿欧元的额外融资。德意志银行首席经济学家马克·沃尔表示，欧洲央行正在逐渐转变政策关注点，更加重视反映银行融资状况指标的持续改善，确保充分的信贷额度。

（本报布鲁塞尔2月17日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月18日 17 版）

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