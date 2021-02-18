本报驻比利时记者 任 彦 张朋辉

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尼日利亚经济学家恩戈齐·奥孔乔—伊韦阿拉近日当选为新一任世贸组织总干事。当前，新冠肺炎疫情蔓延态势尚未缓解，多边贸易体制面临重大挑战。国际社会期待新任总干事履新后促进世贸组织尽快恢复正常功能，推动世贸组织在抗疫合作、经济复苏方面发挥更大作用，推进世贸组织必要改革，维护和增强多边贸易体制的权威性和有效性。

世界贸易组织2月15日举行总理事会特别会议，164个成员一致同意尼日利亚经济学家恩戈齐·奥孔乔—伊韦阿拉出任第七任总干事。奥孔乔—伊韦阿拉将成为首个执掌该组织的女性总干事和首位非洲籍总干事，任期从今年3月1日持续至2025年8月31日。

首位来自非洲大陆的女性总干事

“对于世贸组织而言，这是非常重要的时刻。”当天，世贸组织总理事会主席戴维·沃克向奥孔乔—伊韦阿拉当选表示“最热烈的祝贺”，并强调，“相信所有成员会与总干事一起开展建设性工作，共同塑造世贸组织的未来”。

奥孔乔—伊韦阿拉在当天的视频会议中感谢世贸组织全体成员的支持。她表示，作为首位来自非洲大陆的女性世贸组织总干事，这是世贸组织的一个突破，期待与各成员一道努力，推动世贸组织产生务实成果。

现年66岁的奥孔乔—伊韦阿拉是一位发展经济学家，曾先后获得哈佛大学经济学学士学位和麻省理工学院地区经济和发展博士学位。她曾于2003年和2011年两度出任尼日利亚财政部长，并于2006年短暂担任过外交部长。奥孔乔—伊韦阿拉不仅拥有丰富的国内从政经验，还有在国际组织出色的工作经验。她作为经济学家曾在世界银行任职长达25年，并担任过常务副行长。

在全球抗击新冠肺炎疫情的背景下，奥孔乔—伊韦阿拉在公共卫生领域的工作经历引起舆论关注。去年她担任全球疫苗联盟董事会主席，是世卫组织主导的“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议特使。此外，她还担任了非洲联盟特使，帮助非洲国家协调国际抗疫援助资金。

各方希望世贸组织发挥更大作用

近年来，多边贸易体制遭受单边主义、保护主义侵蚀，多哈回合谈判停滞不前，争端解决机制中的上诉机构停摆，世贸组织难以发挥正常功能。对世贸组织进行改革成为国际社会的一大呼声，但是对改革的方向和目标、如何推动改革，各方并未形成共识。

国际各界期待奥孔乔—伊韦阿拉履新之后，推动世贸组织为完善全球治理体系和增进世界人民福祉作出更大贡献。

联合国秘书长古特雷斯表示，奥孔乔—伊韦阿拉作为首位来自非洲的女性被任命为世贸组织总干事是“历史性的”，联合国将加强与世贸组织的伙伴关系。

中国常驻世贸组织代表李成钢表示，在世贸组织处于关键时刻、需要尽快取得成果的今天，这一任命“非常及时”。世贸组织全体成员做出的共同决定不仅展现了对新任总干事的信任，也表明了“对我们共同相信和维护的多边贸易体系的信任”。

欧洲理事会主席米歇尔在社交媒体发布声明表示，相信奥孔乔—伊韦阿拉将在世贸组织最需要进行改革的时候带来宝贵的经验和专长，欧盟将全力支持世贸组织的工作。欧洲央行行长拉加德表示，相信奥孔乔—伊韦阿拉的坚强意志和决心将推动她不懈努力，促进自由贸易，造福全世界人民。

国际贸易中心执行主任帕梅拉·科克—汉密尔顿表示，将与奥孔乔—伊韦阿拉密切合作，重振多边贸易体系，助力中小微企业发展，让贸易更具包容性。

世贸组织前总干事帕斯卡尔·拉米认为，奥孔乔—伊韦阿拉很适合世贸组织总干事这一职位，她资历深、人脉广，能为世贸组织创造解决问题的工作氛围，而成功的关键在于她有能力在几大经济体中间开展斡旋工作。

强调加强抗疫合作与恢复经济

舆论分析认为，作为一名多边主义的坚定支持者和具备丰富经验的多边机构管理者，奥孔乔—伊韦阿拉将为促进多边贸易、维护多边主义注入新动能。

奥孔乔—伊韦阿拉多次表示，加强多边贸易体制符合所有国家利益，尤其是最不发达国家和非洲国家。多边贸易近年来经历困难与挑战，“世界比以往任何时候更需要一个重新焕发活力的世贸组织”。

奥孔乔—伊韦阿拉在总理事会特别会议上表示，自己上任后当务之急是与成员加强合作抗疫，“如果我们想从新冠肺炎疫情造成的破坏中全面而迅速地恢复过来，一个强大的世贸组织是至关重要的。我期待与各成员合作，一起制定和实施所需要的应对措施，推动全球经济重新运转。”

她强调，为使全球经济重回增长轨道，国际社会必须加强合作，让所有人都能以公平且负担得起的价格获得疫苗。世贸组织成员有责任反对疫苗民族主义和保护主义，在多边主义合作框架下促进技术转让，鼓励研究和创新，扩大疫苗和医疗产品的生产规模。

奥孔乔—伊韦阿拉表示，疫情蔓延及其造成的经济影响进一步凸显世界各国相互高度依存，也让人们对多边主义的重要性和国际合作的必要性有了更真切的认识。在经济全球化的今天，国际自由贸易对于世贸组织所有成员来说都是利好。

针对世贸组织三大支柱，即多边贸易谈判、争端解决机制和贸易政策监督，奥孔乔—伊韦阿拉认为都有必要进行改革。此外，她表示，有必要实现多边贸易规则的现代化。她强调，完成电子商务领域的谈判非常重要。疫情期间，数字经济突飞猛进，未来电子商务规模仍会迅速跃升，但世贸组织目前却没有涉及电子商务的规则。她同时强调，世贸组织的“核心原则”是非歧视、可预测性和公平，各成员应支持致力于“恢复”这些原则的改革。另外，要提高成员贸易政策透明度，提高世贸组织常设机构和秘书处的工作效率。

（本报布鲁塞尔2月17日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月18日 17 版）

(责编：曹昆)