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守望相助的兄弟情谊（大使随笔）

黄溪连
2021年02月18日06:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　2020年4月14日，在菲律宾抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，一架满载抗疫医疗物资的“友谊航班”带着中国人民对菲律宾人民的真情厚谊，降落在马尼拉国际机场。这是疫情阴霾下中菲相互扶持的暖心一幕，也是新时期中菲关系的生动缩影。我深深感到，尽管国际形势风云激荡、疫情无情肆虐，但在两国领导人的战略引领下，中菲两国政府和人民互施援手、共同抗疫，诠释了守望相助的兄弟情谊。

　　疫情发生以来，中菲两国政府和人民一直团结抗疫，共克时艰。习近平主席指出，公共卫生危机是人类面临的共同挑战，团结合作是最有力武器。在中国抗疫的艰难时刻，菲政府和社会各界向中方提供了宝贵支持和援助，我们对此始终铭记在心。我感动于菲律宾朋友在菲政府援华抗疫物资交接仪式上齐喊“中国加油！武汉加油！”，感动于菲民众自发录制“我在菲律宾，我为中国加油”的视频中流淌的温暖，感动于菲民众在使馆社交媒体账号下每一句真诚的祝福，也感动于菲社会各界对华每一笔无私的捐助。

　　中华民族是讲情重义的民族，“投我以木桃，报之以琼瑶”是中华民族的传统美德。菲律宾发生疫情后，中国率先向菲提供检测试剂等抗疫物资，有效解决了菲方燃眉之急。中国地方政府、企业、社会团体和个人为菲捐赠近千万件个人防护装备，中国驻菲使领馆还联手向受疫情影响的菲民众捐赠逾4万份“友谊包”。中方积极协调“友谊航班”运送数万立方米抗疫物资抵菲，打通了两国之间的“空中生命线”。

　　中方毫无保留地与菲方分享抗疫经验。去年4月初，中国政府精心遴选具有抗疫实战经验的抗疫医疗专家组紧急赴菲。专家组一行12人在菲工作半个月，马不停蹄地奔赴菲卫生部、热带疾病研究所等抗疫一线机构进行实地考察和现场交流，面向菲各界举办多场视频讲座，提出大量具有针对性和操作性的防控诊疗建议，受到菲政府和各界热烈欢迎。菲外长洛钦在送别专家组时动情地说，中国政府派出医疗专家组来菲驰援是两国宝贵友谊的体现。菲卫生部长杜凯感谢中国在菲律宾危难之际伸出援手，并表示菲方将学习借鉴中国成功经验。

　　中方在医药领域与菲方开展诸多深度合作。上个月，国务委员兼外长王毅访菲时宣布，中方理解疫苗是菲方当务之急，决定向菲方先无偿援助一批疫苗，并将指导企业同菲方尽快推进疫苗采购合作。菲律宾总统杜特尔特表示，菲方非常感谢中方为菲抗击疫情提供的大力支持，尤其是及时赠送疫苗，期待同中方加强疫苗合作。目前中菲双方正就疫苗捐赠、采购等相关事宜保持密切沟通，全力推动中国疫苗尽早抵菲。此外，去年8月菲食品药品管理局正式批准了中成药连花清瘟胶囊在菲注册。该药进入菲市场后，为菲政府和人民抗击疫情发挥了作用。

　　大道不孤，大爱无疆。相信只要我们继续和衷共济、团结协作，必将驱散疫情阴霾，早日迎来抗疫全面胜利的曙光。

　　（作者为中国驻菲律宾大使）


　　《 人民日报 》（ 2021年02月18日 03 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)

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