苏拉西·塔纳唐

中国取得如此巨大的减贫成就，关键在于中国共产党的领导。中国广泛动员和凝聚各方面力量，合理调配相关资源，显著的制度优势保障了扶贫政策的贯彻落实

中国共产党把扶贫开发工作摆在治国理政的突出位置，组织实施了人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战。经过8年持续奋斗，中国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，消除了绝对贫困和区域性整体贫困，近1亿贫困人口实现脱贫。事实证明，中国的扶贫工作是非常成功的，是伟大的。中国创造了人类减贫史上的奇迹：改革开放40多年来，7亿多人摆脱贫困，对世界减贫贡献率超过70%，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。

“因地制宜、精准发力”——这是联合国开发计划署对中国扶贫方案亮点的提炼和总结。中国创造性地提出并实施了精准扶贫精准脱贫基本方略，明确了“六个精准”要求，各地都在扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准上想办法、出实招、见真效。“六个精准”给我留下了非常深刻的印象，这是对精准扶贫精准脱贫方略的最佳阐释。

扶贫一定要坚持精准扶贫、产业扶贫。我曾受邀去贵州省考察，在盘州市岩博村，我品尝了一款名为“人民小酒”的白酒，也听说了一段非常有趣的脱贫致富的故事。在当地干部的号召下，岩博村村民投资入股成立公司，并依靠“人民小酒”这一爆款产品走上了致富的道路。中国有千千万万个依靠自身特色、发掘自身潜力发展扶贫产业从而成功脱贫致富的村庄。陕西柞水木耳、山西大同黄花、河北德胜马铃薯等火爆的乡村产品，见证了中国脱贫事业的成功。

贫困问题困扰着亚洲、非洲等地区的众多发展中国家。中国取得如此巨大的减贫成就，关键在于中国共产党的领导。中国广泛动员和凝聚各方面力量，合理调配相关资源，显著的制度优势保障了扶贫政策的贯彻落实。中国全国上下一条心，目标非常明确，从中央政府到偏远乡村，都保持着高效的沟通和强大的执行力。我去过中国超过15次，亲眼见证了中国打赢脱贫攻坚战的许多精彩瞬间。我深深感到，中国人民实实在在收获了脱贫果实，实现了减贫奇迹。

中国是世界上最大的发展中国家，中国人口占全球总人口近1/5。中国的减贫成就对于全球减贫事业有着十分重要的价值。减贫需要专业化引导，中国的减贫经验值得包括泰国在内的广大发展中国家学习。未来，泰中两国不仅需要更为密切的政府层面的减贫合作，还需要企业之间、人民之间的合作。泰中战略研究中心将继续推进与中国相关智库、大学、研究机构的合作，为泰中两国减贫事业贡献力量。

（作者为泰国国家研究院泰中战略研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2021年02月18日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)