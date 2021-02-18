本报记者 严 瑜

近日，国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容，将拉美和加勒比地区2021年的经济增长预期上调至4.1%。分析普遍认为，2021年，拉美多国经济将在艰难中缓慢复苏。

展露复苏势头

国际货币基金组织最新一期《世界经济展望报告》指出，随着新冠疫苗接种进程加速，大宗商品价格逐步稳定等，秘鲁经济2021年将增长7.6%，成为2021年拉美地区经济增长最快的国家之一。哥伦比亚和阿根廷经济在2021年有望增长4.9%，智利增长4.2%。此外，国际货币基金组织预计，巴西和墨西哥经济今年将分别增长3.6%和4.3%。

拉美多国近期公布的经济指标，也普遍出现反弹势头，展露复苏迹象。

巴西地理统计局近日发布的数据显示，2020年12月，巴西工业产出环比增长0.9%。该机构研究人员表示，巴西工业生产状况已有所改善，但增长空间仍很大。根据墨西哥国家地理统计局公布的最新数据，墨西哥部分周期性指标开始缓慢增长，该国经济出现企稳迹象。

2020年11月，智利经济迎来9个月以来的首次正增长。智利财政部副部长韦伯表示，对外贸易向好是该国经济逐步复苏的具体表现之一。

阿根廷媒体报道称，受固定资产投资、个人消费等领域反弹的推动，2020年11月，阿根廷制造业和商业分别同比增长3.7%与3.9%，表明经济下滑曲线已经趋缓，经济活力缓慢回升。

中国引擎拉动

“目前，拉美地区经济出现好转迹象的趋势越来越明显。不少拉美国家属于矿产资源型国家或农业资源型国家。国际需求的增长为这些国家经济表现趋向好转提供了有利的外部条件。”南开大学教授、中国拉丁美洲史研究会副理事长王萍在接受本报记者采访时分析称，中国经济克服疫情影响，实现快速复苏，对拉美多国经济起到重要的引擎作用。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会日前发布的该地区2020年外贸情况初步报告显示，2020年该地区出口下降13%，其中对美国和欧盟出口分别下降14%和13%；但得益于农产品、矿产品出口，对华出口增长2%。

巴西坎皮纳斯州立大学经济研究所教授布鲁诺·德孔蒂日前表示，2020年新冠疫情冲击全球经贸活动，中拉贸易逆势增长，中国率先有效控制疫情、恢复经济，成为全球唯一实现正增长的主要经济体，为拉美商品提供了市场。

控制疫情是拉美国家经济复苏的前提条件。王萍指出，疫情发生之后，中国为拉美国家提供了各种各样的援助。中国新冠疫苗更为拉美国家抗疫提供重要助力。目前，智利、巴西、哥伦比亚等国已批准紧急使用中国疫苗，其中一些国家已开始大规模接种中国疫苗。

解决根本问题

“未来，拉美国家实现经济复苏还将面临多重挑战。长期以来，拉美国家存在贫富悬殊、公共卫生医疗条件薄弱等问题。疫情进一步放大了这些问题。”王萍分析称，疫情给拉美多国造成严重的经济危机，国内就业率大幅下滑，许多民众生活陷入困境，这是各国政府迫切需要解决的难题。

为了应对疫情冲击，拉美各国政府陆续出台了一系列稳经济的政策措施。例如，2020年巴西中央银行连续5次降息，将基准利率降至2%，为市场注入巨大流动性；智利政府2020年8月出台了一项约20亿美元、预计超百万人直接受益的就业补贴计划；哥伦比亚政府宣布了经济振兴计划；秘鲁政府宣布了“启动秘鲁”计划。

“除了应急性的经济措施之外，拉美各国还需从根本上解决结构性问题，尤其是一些资源型国家经济发展依然严重依赖国际市场需求。”王萍指出，对拉美国家来说，挑战和机遇并存。后疫情时代，数字经济或将成为拉美国家经济增长的新亮点。在这一领域，中国与拉美国家还有很大的合作空间。

(责编：岳弘彬)