新华社联合国2月16日电 中国常驻联合国副代表耿爽16日在《联合国宪章》和加强联合国作用特别委员会2021年届会一般性辩论上发言，表示支持该委员会作出更大贡献。

耿爽说，《联合国宪章》是当代国际法的坚实基础，是处理国际关系的根本遵循，是稳定国际秩序的重要基石。宪章特委会是联合国框架内唯一讨论《联合国宪章》和联合国作用的常设会议机制。中方支持特委会继续根据联大授权开展工作，为捍卫并弘扬《联合国宪章》、巩固并加强联合国作用付出更多努力，作出更大贡献。

他说，维护国际和平与安全是联合国的宗旨之一，也是会员国在《联合国宪章》下的庄严承诺。近年来，特委会在该议题下就联合国制裁、禁止使用武力等问题进行了有益探讨，中方对此表示赞赏。

关于联合国制裁问题，耿爽说，制裁是手段而不是目的，应当服务于有关问题的政治解决，安理会对制裁应采取慎重和负责任态度；制裁应以用尽其他和平手段为前提，应符合《联合国宪章》和相关国际法原则，最大限度降低对普通民众和第三国的影响。中方主张各方严格遵守和执行安理会制裁决议，反对额外施加与《联合国宪章》不符的单边制裁，损害联合国制裁的有效性和权威性。

关于有国家建议请国际法院就“国家在安理会未授权情况下诉诸武力的法律后果”发表咨询意见，耿爽说，该建议有助于厘清《联合国宪章》中禁止使用武力的国际法规则，支持特委会就此进一步开展讨论。

关于“和平解决争端”议题，耿爽说，中方一贯主张争端当事国通过谈判协商等和平方法妥善解决争端。在调解、仲裁、司法等各种争端解决方法中，应尊重各国自主选择的权利。作为联合国创始会员国和安理会常任理事国，中国始终致力于推动和平解决国际争端，秉持客观公正立场开展相关工作，为解决地区和国际热点问题发挥积极作用。

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