新华社日内瓦2月16日电 题：世贸组织“新掌门”揭晓 多边治理被寄厚望

新华社记者凌馨

经过长达8个多月的遴选程序，世界贸易组织164个成员15日最终达成一致，同意尼日利亚前财政部长恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉出任第七任总干事。分析人士指出，作为多边主义的坚定支持者和经验丰富的国际组织管理者，奥孔乔-伊韦阿拉执掌世贸组织，有望为多边贸易治理注入新动能。

众望所归

在15日的世贸组织总理事会特别会议上，总理事会主席戴维·沃克向奥孔乔-伊韦阿拉当选表示“最热烈的祝贺”。他强调，这是世贸组织“至关重要的时刻”，并表示相信所有成员将与总干事一起开展建设性工作，共同塑造世贸组织的未来。

世贸组织发言人基思·罗克韦尔在会后举行的视频记者会上表示，当天的总理事会会议持续时长超过以往，80多个世贸组织成员代表纷纷在会上发言，表达对新任总干事的“热烈支持”。

中国常驻世贸组织代表李成钢表示，世贸组织全体成员作出的共同决定不仅展现了对新任总干事本人的信任，也表明了对多边贸易体系的信任。

现年66岁的奥孔乔-伊韦阿拉是一位发展经济学家，曾于2003年和2011年两度出任尼日利亚财政部长，并曾于2006年短暂担任过外交部长，在任期间展现出强健的改革作风和高明的谈判技巧。

奥孔乔-伊韦阿拉在多边平台的工作经验也十分丰富。她在世界银行工作长达25年，长期担任常务副行长。在公共卫生领域，除了担任全球疫苗联盟董事会主席，她还是世界卫生组织主导的“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议特使。她还作为非洲联盟特使，帮助非洲国家协调国际抗疫援助资金。

力挺多边

奥孔乔-伊韦阿拉在竞选时强调，加强多边贸易体制符合所有国家利益，尤其是最不发达国家和非洲国家。她表示，多边贸易近年来经历困难与挑战，“世界比以往任何时候更需要一个重新焕发活力的世贸组织”。

分析人士认为，作为一名多边主义的坚定支持者和具备丰富经验的多边机构管理者，奥孔乔-伊韦阿拉将为多边贸易治理注入新动能。

欧洲央行行长拉加德表示，相信奥孔乔-伊韦阿拉的坚强意志和决心将推动她不懈努力，促进自由贸易，造福全世界人民。

国际贸易中心执行主任帕梅拉·科克-汉密尔顿也表示，将与奥孔乔-伊韦阿拉密切合作，重振多边贸易体系，助力中小微企业发展，让贸易更具包容性。

世贸组织是以规则为基础的多边贸易体制的核心机构，成立26年来，在促进经济增长、推动贸易发展、提高生活水平等方面都作出重要贡献。但贸易界人士普遍认为，世贸组织正面临切实的生存危机，内部亟待改革。

奥孔乔-伊韦阿拉也表示，有必要对世贸组织三大支柱，即多边贸易谈判、争端解决机制和贸易政策监督实施改革。针对多边谈判，她强调，世贸组织既要通过谈判强化既有规则，也要努力制定涉及数字贸易、绿色经济等领域的新规则；针对部分陷入瘫痪的争端解决机制，她表示，虽然有必要对其改造，但显然所有成员仍需要它。她同时强调，要提高成员贸易政策透明度，提高世贸组织常设机构和秘书处的工作效率。

面临挑战

前任总干事阿泽维多离任前曾表示，全球经济在快速变化，对于其继任者来说，保证全球贸易自由流动，保证全球贸易环境的稳定性和可预测性，促进全球经贸尽快复苏，将是重大挑战。

世贸组织此前预测，受新冠疫情影响，2020年全球货物贸易量将缩水9.2%，同时，受未来疫情发展和各国可能实施的防控措施等影响，复苏前景仍存在高度不确定性。

对此，奥孔乔-伊韦阿拉说，“世界正处在一个非常不确定的十字路口”，未来疫情发展轨迹无法确定，需要确保世贸组织为多边贸易体制作出力所能及的贡献，从而为世界经济作出贡献。

疫情期间，一些国家针对医疗物资、日常用品等采取的贸易限制措施，也对全球团结抗疫构成阻力。对此，奥孔乔-伊韦阿拉强调，将与世卫组织和全球疫苗联盟等通力合作，努力确保疫苗的全球供应，同时需要兼顾知识产权问题，确保创新和研究得到支持。

她在接受新华社记者专访时说，在当前这场涉及卫生和经济领域的全球危机中，中国可以发挥重要作用。在卫生领域，中国不仅没有限制医疗用品和设备出口，还援助无法获得这些产品的发展中国家。在经济领域，中国经济迅速恢复对全球贡献巨大。“中国是世界经济增长的引擎之一，对世界经济的影响和贡献巨大。”

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