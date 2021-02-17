农历牛年春节期间，一些国家纷纷举办不同形式的庆祝活动，欢度佳节，共迎新春。

12日，中国驻菲律宾大使馆联合当地企业在马尼拉举办新春欢庆日暨欢乐春节义卖活动。此次活动是中国驻菲使馆2021年“欢乐春节”系列项目之一，义卖活动的所有收入将捐助菲国际义卖基金会用于慈善事业。菲律宾外长洛钦在活动现场用中文向中国人民致以“新年快乐”的祝福。他表示，过去一年菲中守望相助、风雨同舟，传统友谊在携手抗疫中不断得到升华。

13日，美国艺术博物馆与中国驻美国大使馆合作举办2021年“欢乐春节·中国新年家庭日”。此次活动通过在线视频互动方式举行，吸引了大量美国观众，1400个美国家庭参加了活动，云端同庆中国春节。

为适应线上活动特点，美国艺术博物馆2月初在官网设置“中国新年家庭区”专页并将一直持续到2月下旬。美国艺术博物馆馆长施特比希表示，博物馆已连续7年与中国驻美使馆合办中国春节文化活动，受到美国广大民众热烈欢迎，今年移至线上举办，同样取得了很大的成功。

13日上午，新西兰惠灵顿市在中央公园举行“欢乐春节·走进新西兰社区”庆祝活动。一系列年味浓郁、凸显中国民俗文化特色的表演让整个公园都笼罩在喜庆的氛围中。

惠灵顿中国文化中心主任郭宗光表示，“欢乐春节”活动不但是庆祝团圆、歌颂和谐、祈盼幸福的重要庆典，也是让惠灵顿社区居民直观感受中国传统文化、节庆习俗的重要窗口。

惠灵顿市政府公房署经理杰克逊说：“惠灵顿市华人为社区工作做出了巨大贡献。近几年来，惠灵顿中国文化中心持续带来精彩纷呈的文化活动，让当地居民的文化生活变得更加丰富多元。”

中国驻尼日利亚大使馆、尼中国文化中心和尼新闻文化部10日联合举办庆祝中尼建交50周年暨“欢乐春节”启动仪式。来宾们观看了“中尼并肩抗疫情”摄影大赛获奖作品展。来自尼联邦首都区的演艺团体和设立“中国之角”学校的学生们先后表演了各具特色的文艺节目。

（本报曼谷、华盛顿、堪培拉、阿布贾电 记者赵益普、李志伟、陈效卫、姜宣）

《 人民日报 》（ 2021年02月17日 03 版）

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