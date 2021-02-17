本报记者 龚 鸣 暨佩娟

“中国—中东欧国家合作机制是我们与中国开展对话沟通、广泛合作的重要渠道。”波兰驻华大使赛熙军近日在接受本报记者采访时表示，波兰高度重视中国—中东欧国家合作，期待从中发现更多机遇，实现更广泛的互利共赢。

赛熙军说，中东欧国家和中国有着传统友谊。波兰是最早和中国建立外交关系的国家之一，两国2016年建立了全面战略伙伴关系，在贸易、经济、科学、文化以及人员来往等领域有着稳定的合作。去年，面对新冠肺炎疫情蔓延，波兰和中国克服困难，两国人民团结互助，留下了许多令人感动的瞬间。

波兰是中欧班列进入欧洲的门户，中波已于2015年签署政府间共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。赛熙军介绍，目前，85%—90%的中欧班列都会经过波兰边境城市马拉舍维奇。去年，在此停靠中转的集装箱数量大为增长，从2019年的9.7万个增长到15.5万个。中欧班列越来越受欢迎，波兰政府在马拉舍维奇周边投资了大量铁路基础设施，为未来的进一步发展做好了准备。

“波兰拥有很好的区位优势，正在密集发展交通和物流等相关产业，希望借此增加在全球供应链中的份额。”赛熙军说，双方要充分挖掘和释放中欧班列的潜力，欢迎并鼓励中国企业前往波兰开展更广泛合作。

波兰及其他欧盟国家与中国有着广泛的互利合作。2020年欧中关系取得丰硕成果，为未来发展奠定了良好基础。波兰积极参与了中欧投资协定和《中欧合作2025战略规划》的筹备工作。波兰和中国可以在物流、绿色技术等众多领域加强合作。

赛熙军认为，疫情发生后，中国创造性地调整合作平台，以在线形式举办各类交易展会，有助于克服疫情冲击。赛熙军说，疫情对各国经济增长以及国际经济合作都产生了负面影响。要确保经济快速复苏，必须坚持自由贸易，保持开放和公平竞争。

“中东欧国家和中国可进一步深化合作，创造互利共赢的经济环境，促进有关各方实现可持续增长。”赛熙军表示，中东欧国家高度重视和中国的贸易往来，特别是农产品贸易。波兰期待与中国在这一领域深入合作。

《 人民日报 》（ 2021年02月17日 03 版）

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