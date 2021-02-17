本报驻越南记者 刘 刚

“这些来自中国的旋耕机、收割机、碾米机，操作方便、性价比高，销售起来很抢手呢。”在越南北宁省桂武县越雄乡，越南小伙黎文军与合作伙伴一起创办了优农农业机械公司。500平方米的门店里，小型农机设备一应俱全，几乎都是“中国制造”。

越南农业人口多。黎文军还记得年幼时，父辈们耕作基本上都是牛犁地、人插秧、镰刀割、手脱粒……“那时没有什么机械化农具，劳作非常辛苦。”2010年，黎文军赴华留学，在天津大学、贵州大学学习了汉语和国际贸易。回国后，他决定与中国朋友一起创业，引进中国农机设备，减少老乡们的劳动强度，提高生产效率。

公司刚成立时，业绩并没有黎文军预想的好。“一边是有潜力的市场，一边是有竞争力的产品，如何找到对接点？”黎文军开始从需求侧进行调研，他发现了越南气候、耕地条件与中国存在的一些差异。“比如，有的中国农机在越南的水田里作业，可能会‘水土不服’陷入泥沼中。我们根据不同地域的耕地条件，更换了更大功率的电机，问题迎刃而解。”黎文军因地制宜改进调试农机，终于打开当地市场。

抱着试一试的心态，北宁省安峰县农民阮文南成为黎文军店里碾米机的第一个客户。农闲时，他帮着乡亲们将带壳的稻谷碾成白米，赚些额外收入。“这台机器真是让我惊喜，设计很精细，可以根据不同的饮食习惯，自由切换精米和糙米模式，碎米率更有保证。来碾米的人多了，收入自然也多了。”

目前，优农农业机械公司月均销量已超过4000台，客户遍布整个越南。用户从不了解到竖起大拇指，这让黎文军团队对“中国制造”信心满满。黎文军与合作伙伴正一起尝试为饲料颗粒机等农机设备安装电子显示屏，提升其智能化水平。“越南一些农村地区还不了解智能农机设备，希望通过我们的智能化改造，可以一键式操作，让更多人都能轻松上手。”

从事种子研究和农机推广的越南大洋种业有限公司董事长罗云飞介绍说，越南国内农机设备供应缺口较大，大量依靠进口。“将优质中国农机设备推广到越南农村，可以帮助更多越南农民提高生产效率，增加收入。”

新的一年，黎文军有了更大的梦想。他打算与合作伙伴一起打造中国和东盟之间的“农机产品服务联盟”，计划通过这一平台详尽展示中国农机设备信息，更好对接东盟客户的个性化需求。“我们将因需定产，让更多人了解和使用中国农机。”

（本报河内2月16日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月17日 03 版）

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