据新华社北京2月16日电 2021年2月16日，国务委员兼外长王毅同韩国新任外长郑义溶通电话。

王毅表示，中韩互为重要近邻和战略合作伙伴。在两国最高领导人关心指引和双方共同努力下，两国关系正朝着实现共同发展、致力地区和平、携手振兴亚洲、促进世界繁荣的目标迈进。

王毅说，今年是“中韩文化交流年”开启之年，明年将迎来中韩建交30周年，对两国关系具有重要意义。两国元首新年伊始再次通话，共同启动文化交流年，就加强各领域交流合作达成新的重要共识，为全年两国关系发展开了个好头。当前国际地区形势变化很快，双方应加强沟通合作，落实好两国元首重要共识，推动中韩战略合作伙伴关系与时俱进迈上新台阶。

王毅表示，中方愿同韩方巩固抗疫成果，加强双多边抗疫合作，继续完善联防联控和“快捷通道”安排，避免相互输出疫情，同时保障急需人员往来，服务两国经济发展和各领域交流合作。

郑义溶祝贺中国人民春节快乐，表示韩方高度重视发展对华关系，未来两年对韩中关系十分重要。双方应共同规划好下阶段高层交往，办好文化交流年和建交30周年纪念活动，深化经贸、人文等领域交流合作。韩方坚定支持中方主办北京冬奥会，也愿与中国深化地区抗疫合作。

《 人民日报 》（ 2021年02月17日 03 版）

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