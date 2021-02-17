和顺致祥，各国人民共同寄望“和”的正能量

庆祝春节，祈福牛年吉祥，丰富多彩的线上线下活动在世界各地都有，外国政要和国际组织负责人等纷纷向中国人民和全球华侨华人送上新春祝福。正如国外媒体报道指出，世界各国汇聚对中国春节的祝福与关注，让这个非同一般的牛年传递着团结与力量的祈愿。

中国人民的家国情怀，备受瞩目。为减轻防控新冠肺炎疫情的压力，许多中国人选择就地过年，几组特殊数据标注出2021年中国春节的不寻常——全国范围，选择就地过年的超过1亿人；1月28日至2月11日，中国铁路累计发送旅客5233万人次，同比减少1.16亿人次，下降68.8%；传递思念与祝福的快递有增无减，2月11日（除夕）至2月15日（正月初四），全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹3.65亿件，同比增长224%。家国情怀，彰显“和”的力量。西班牙《国家报》网站报道指出，现在的中国越来越像一个进入后疫情时代的国家。

中国人民的天下情怀，感动世界。中国真诚而积极地为全球团结抗疫作贡献的脚步没有因长假停歇，春节蕴含的“和”力量化作艰难时刻的珍贵暖流涌向世界各地。在参加迎春“云年会”时，爱尔兰总理马丁积极评价两国在抗击疫情方面的合作，感谢中方协助爱尔兰在华采购防疫物资。巴基斯坦总统阿尔维感谢中国帮助巴基斯坦抗击疫情，并强调巴基斯坦与中国的传统友谊历久弥坚。赤道几内亚副总统曼格在接收中国援助该国疫苗现场对媒体表示，两国“一次次互助，书写了令人难忘的友谊篇章”。许多国家领导人共同祝福中国在新的一年取得更大成就，充分表明中国力量的增长是世界和平力量的增长，中国能够为人类和平与发展的崇高事业不断作出新的更大贡献。

欢乐祥和的春节气氛，给疫情笼罩下的世界带来温暖。在美国纽约、日本东京等地，地标建筑亮灯祝贺农历新年；在今年首次将春节设为法定假日的泰国，首都曼谷的人们纷纷为农历新年祈愿，午后的街道上满是欢快跃动的舞龙者和杂技表演者；新加坡以线上形式举办“希望之光”主题妆艺大游行，超过150个组织和逾2000人参与，人们可以观看彩车、烟花、舞龙和舞蹈等节目……庆祝形式不尽相同，但心意相通，满怀对美好生活的恒久向往，彼此激励建设更加美好地球家园的意志。

在中华文化里，牛是勤劳、奉献、奋进、力量的象征。像牛一样开拓进取，以脚踏实地的行动应对挑战，是各国人民的共同心愿。宣示自己“属牛”的联合国秘书长古特雷斯在新春致辞中表示，牛象征着能量、力量和勇气，这些品质正是当今世界所需要的。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示：“金牛象征着积极的前景，我们有信心共同战胜新冠肺炎疫情这场全球性危机。”世界贸易组织副总干事卡尔·布劳纳充满信心地表示，在经历了上一年的苦难之后，“牛年一定是恢复的一年”。祈福牛年的这些话语，富含特殊历史时期的思考。

和顺致祥，各国人民共同寄望“和”的正能量。在世界舞台上，中国秉持人类命运共同体理念，真诚携手全球伙伴，同舟共济、团结合作，共创美好未来。

《 人民日报 》（ 2021年02月17日 03 版）

(责编：岳弘彬)