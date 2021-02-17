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中国阿根廷建设者坚守阵地，履行环保承诺——

为冰川下的绿色发展再添亮色

本报驻阿根廷记者  姚明峰
2021年02月17日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　阿根廷40号国家公路沿安第斯山脉延伸，纵贯火地岛以外的整个阿根廷西部地区，沿途风景变幻万千。一直南行，莫雷诺冰川在路尽头的巴塔哥尼亚荒原上露出真颜。由中国葛洲坝集团与阿根廷企业组成的联营体承建、阿根廷历史上规模最大的工程项目——圣克鲁斯省孔多克里夫和拉巴朗科萨水电站（简称“孔拉水电站”）（见上图，水电站项目部供图）就坐落于此。

　　中国春节期间正值南半球盛夏，项目所在地却依然寒冷，再加上自然环境特殊，施工现场周边除营地外，荒无人烟，对环保要求几近苛刻。几年来，中阿两国建设者坚守阵地，切实践行绿色理念、履行环保承诺，助力阿根廷打造绿色生态发展之路，逐步实现电力自给自足的“百年梦想”。

　　及时更新方案，确保环境监测万无一失

　　由于距离水源地莫雷诺冰川很近，如何避免孔拉水电站对当地环境造成影响，是建设过程中首先要考虑的问题。

　　“全方位跟踪排查，消除跑、冒、滴、漏隐患，确保水、气、声、渣达标排放。”尽管每天都要重复无数次，项目环保管控部门经理蒙塞拉特·贝兰德还是不厌其烦地在电话里和同事反复强调。

　　电话另一头，冰川脚下，圣克鲁斯河畔，孔多克里夫大坝正在进行右岸第一阶段压重回填工作。当地气候条件恶劣，荒原大风时速有时会超过100公里，极易造成土堆扬尘和石料飞溅。为此，环保管控团队加大了对废渣、废料的监控和清理工作力度，防止建筑材料对水体和植被造成破坏。

　　贝兰德告诉记者，她的团队有近20名专职成员。尽管疫情影响了航班运营，她暂时无法赶赴施工现场，但每天都要通过语音和视频与远在2000多公里之外的现场员工细致交流，确保工作万无一失。

　　孔拉水电站项目不仅是圣克鲁斯省水电开发的重点项目，更是阿根廷“2020年工业战略计划”的重要组成部分，这个“百年梦想”工程承载了一代又一代阿根廷人摆脱能源对外依赖的愿望。据介绍，项目建成后，阿根廷的电力装机总容量可以提升约6.5%，每年可为阿根廷节约11亿美元的燃油进口外汇。

　　“项目依冰川而建，当地野生动植物对环境的变化尤为敏感。中方管理人员提出，必须以最严格的要求做好环境监测工作。专业化、细致化、全面化是我们不变的准则。”贝兰德对团队的工作充满了使命感。

　　除了现场作业，中阿团队还要及时更新环境方案的设计。为了适应阿根廷环境部的最新法规，项目的环评方案也需要及时更新，针对不同领域的新要求制定相应的保护措施。目前，相关方案已经涵盖水文地质、动植物保护、气候变化、文化环境等各个方面。

　　自项目开工建设以来，贝兰德的团队已经形成了一套完整的工作模式。疫情发生后，他们又迅速调整工作方式，为减少人员流动制定了轮班制度。“不仅如此，我们还完善了对防疫用品的集中处理方案，确保现场不留防疫垃圾。”贝兰德说。

　　遵循最高标准，得到当地民众充分认可

　　圣克鲁斯河被当地人誉为“母亲河”。早在上世纪20年代，巴塔哥尼亚地区的拓荒者就注意到了那里丰沛的水量，试图在圣克鲁斯河兴修水利，实现发展畜牧和农业灌溉的愿望。但由于自然环境恶劣、环保要求苛刻，一直没有进展。

　　孔拉水电站项目成立之初，阿根廷社会各界对项目能否做好环境保护工作顾虑重重。为此，中方拿出了全面的环境评估报告，提交了完善的施工方案。

　　葛洲坝集团阿根廷分公司总经理金文墨回忆说，阿根廷水利工程一直遵循国际最高标准。项目签约后，阿根廷政府、最高法院、国际机构环评组织和大学专家等接连赴现场考察，经过两年全面审查后，才批准项目施工，以保障环境安全。

　　“我们深入研究了水电项目规划、施工、运行和维护阶段对环境的影响，在环境影响、生态保护、建筑安全等方面做了妥善设计安排。”金文墨告诉记者，因为水电站建在圣克鲁斯河上，为避免水库建成后对上游阿根廷湖产生影响，水库蓄水高度将低于阿根廷湖水面高度，最终蓄水高度比原计划降低了2.4米。中国方案和技术在当地获得了充分认可。“他们对中国清洁能源设施的专业性和建设能力，给予充分的肯定和信任。”金文墨说。

　　“孔拉水电站的建设承载着阿根廷人的‘百年梦想’，传递着我们对民众负责、对环境负责的庄严承诺。”项目联营体公共关系经理马里亚诺·穆索表示，冰川是阿根廷南部的名片，当地民众对环境保护问题始终给予高度关注。通过构建鱼类洄游通道、建立自然保护区等举措，阿根廷民众了解了水电站对生态保护工作的重视和决心。“现在，越来越多的人理解和支持我们了。”

　　促进生态旅游，美好发展图景缓缓展开

　　如今，环境保护理念已经扎根中阿建设者心中。依靠莫雷诺冰川发展旅游业的卡拉法特市旅游局前局长劳拉表示，良好的生态环境是巴塔哥尼亚大区作为旅游城市最重要的资本，我们对环保问题最关心也最敏感。“但现在我已经不担心了，因为工程建设和环保工作正在以最高标准实施。我相信，这项工程不仅能推动国家电力建设和能源转型，还将促进本地生态旅游的发展。”

　　莫雷诺冰川及周边景点开发已久。但囿于基础设施建设落后，游客对广袤的巴塔哥尼亚荒原深处怀有好奇但很少踏足。随着水电站建设的推进，更多地区的神秘面纱将被揭开，为人们提供新的旅行目的地。

　　在孔拉水电站项目联营体和圣克鲁斯省政府的共同努力下，环境保护和研究的相关工作正逐步推进。考古学和古生物学专家已经在施工现场附近探测到化石遗迹的存在。未来水电站项目部将支持保护性挖掘活动，在附近捐建博物馆，为人们了解当地历史和文化提供新的窗口。

　　“水电站建成后，坝区可以为休闲度假的游客提供钓鱼、划艇等水上项目，喜欢冒险的游客可以参加徒步、露营、登山等活动。”在劳拉的描述中，水电站建成运营后不仅可以促进当地就业、增加发电收入，还能有效促进生态旅游的发展，一幅美好的发展图景正在缓缓展开。

　　广袤的星空下，大家聚在一起聊天、唱歌。悠扬的歌声回荡在巴塔哥尼亚荒原，温暖了寒夜，也坚定了两国建设者携手前行的决心。

　　（本报布宜诺斯艾利斯2月16日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年02月17日 03 版）
(责编：岳弘彬)

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