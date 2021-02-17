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欧盟统计局发布数据显示

中国二〇二〇年成为欧盟最大贸易伙伴

2021年02月17日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报布鲁塞尔2月16日电  （记者张朋辉）欧盟统计局15日发布的贸易数据显示，中国在2020年首次超越美国，成为欧盟最大贸易伙伴。

　　数字显示，2020年欧盟与中国进出口贸易实现双增长，其中从中国进口商品3835亿欧元，同比增长5.6%；向中国出口商品2025亿欧元，同比增长2.2%。此前，美国是欧盟第一大贸易伙伴。2020年欧盟对美国进出口双双下降。其中，欧盟自美国进口商品2020亿欧元，同比下降13.2%；对美国出口商品3530亿欧元，下降8.2%。

　　在欧盟前十大货物贸易伙伴中，中国是唯一实现贸易双向增长的。

　　尽管受到疫情冲击，2020年中欧贸易仍实现逆势增长。中欧班列开行数量创新高，全年开行12406列，同比增长50%，首次突破“万列”大关。中欧正式签署《中欧地理标志协定》，如期完成中欧投资协定谈判，不断为中欧贸易和投资注入新动力。

　　中国驻欧盟使团团长张明表示，中国跃升为欧盟第一大贸易伙伴，充分体现了中欧经贸合作的强劲韧性。2021年是中国“十四五”规划开局之年，也是欧盟实施大规模复苏计划的启动之年，中欧关系面临重要机遇。

　　欧洲媒体认为，中国统筹疫情防控和经济社会发展，率先控制疫情，率先实现经济复苏，推动进出口强劲增长，拉动了欧中贸易逆势增长。法新社评论认为，去年第一季度之后，中国迅速复工复产，国内消费恢复，为欧洲商品提供了宝贵机遇，尤其是汽车等行业，中国已成为欧盟最重要的海外市场。欧盟国家对抗疫物资、电子产品等需求强劲，也刺激了中国相关商品对欧出口。法新社分析，欧中完成投资协定谈判也将为欧洲企业进入中国市场提供更多机会。

　　欧盟智库布鲁盖尔研究所高级研究员艾丽西亚·加西亚·埃雷罗认为，2020年欧中贸易逆势增长，体现了欧中关系的重要性及中国的全球供应链具有强大韧性。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月17日 03 版）
(责编：岳弘彬)

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