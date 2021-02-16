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泰国前副总理披尼：西方涉疆谎言“将不攻自破”

明大军　陈家宝
2021年02月16日21:51 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷2月16日电（记者明大军　陈家宝）泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼日前说，在新疆问题上，美国恶意中伤中国，最终伤得更重的是它自己。因为谎言将不攻自破，害人者终将害己。

　　披尼接受新华社记者采访时指出，美国前总统特朗普执政期间，诋毁中国新疆的人权状况，恶毒攻击中国政府治疆政策，粗暴干涉中国内政。世界上其他国家都看得非常明白。

　　他说，中国是个幅员辽阔的人口大国，曾长期被贫困问题困扰，但中国政府不仅成功在全国范围内消除了绝对贫困，还领导中国人民取得持续发展。如今的中国，在多个领域处于全球领先地位，新冠疫苗的研发也胜人一筹。中国现在强大了，西方国家把中国看作竞争对手，用不友好的态度看待中国，以所谓法律、人权等问题为由攻击中国。

　　披尼说：“我曾经到过新疆，亲身感受到那里的人民热情友好，生活安祥，幸福感强。我没有看到那里的人民受到任何迫害。我目睹了中国政府致力于在当地大兴水利、电力等基础设施建设，提高人民的生活质量。”

　　他说，在中国，除了新疆维吾尔自治区外，藏族、壮族等少数民族都在中国政府的领导下发展起来。“我根本就不相信西方国家就新疆问题对中国的诋毁，世界上其他国家也不会相信这极尽抹黑之词。”

(责编：曹昆)

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