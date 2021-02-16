人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

王毅同韩国外长郑义溶通电话

2021年02月16日20:00 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京2月16日电 2021年2月16日，国务委员兼外长王毅同韩国新任外长郑义溶通电话。

　　王毅表示，中韩互为重要近邻和战略合作伙伴。在两国最高领导人关心指引和双方共同努力下，两国关系正朝着实现共同发展、致力地区和平、携手振兴亚洲、促进世界繁荣的目标迈进。

　　王毅说，今年是“中韩文化交流年”开启之年，明年将迎来中韩建交30周年，对两国关系具有重要意义。两国元首新年伊始再次通话，共同启动文化交流年，就加强各领域交流合作达成新的重要共识，为全年两国关系发展开了个好头。当前国际地区形势变化很快，双方应加强沟通合作，落实好两国元首重要共识，推动中韩战略合作伙伴关系与时俱进迈上新台阶。

　　王毅表示，中方愿同韩方巩固抗疫成果，加强双多边抗疫合作，继续完善联防联控和“快捷通道”安排，避免相互输出疫情，同时保障急需人员往来，服务两国经济发展和各领域交流合作。

　　郑义溶祝贺中国人民春节快乐，表示韩方高度重视发展对华关系，未来两年对韩中关系十分重要。双方应共同规划好下阶段高层交往，办好文化交流年和建交30周年纪念活动，深化经贸、人文等领域交流合作。韩方坚定支持中方主办北京冬奥会，也愿与中国深化地区抗疫合作。

　　双方还就共同关心的国际问题交换了意见。王毅表示，中方支持开放、包容的地区合作机制，反对以意识形态划分阵营。

　　关于朝鲜半岛局势，王毅表示，半岛局势走向事关中韩各自重要利益。中方一贯重视韩方作为当事方在半岛事务中的独特作用。各方应加强沟通协调，为维护半岛和平稳定，实现半岛无核化、建立半岛永久和平机制两大目标作出努力。郑义溶介绍了韩方的立场，表示韩方愿为推动重启半岛和谈继续发挥建设性作用。

(责编：岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部