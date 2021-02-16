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美国得州州长承诺尽快恢复供电

2021年02月16日13:06 | 来源：新华社
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　　新华社休斯敦2月15日电（记者高路）美国得克萨斯州州长格雷格·阿伯特15日说，电力部门正在加紧维修，尽最大努力尽快恢复供电。

　　阿伯特在一份声明中说；“受极端天气及冰点温度影响，得州全境许多使用煤炭、天然气或风力发电的电厂都无法正常运转。”

　　受极地寒流影响，得克萨斯州部分地区14日夜间开始遭遇降雪、冰凌、冻雨等，造成路面结冰、道路被封以及大面积停电。据监测全美电力供应的网站显示，得州全境15日早晨共有近250万用户断电。得州电力可靠性委员会15日宣布该州进入“电力紧急状态三级警报”，各地区轮流拉闸限电。

　　阿伯特15日下午在社交媒体上发布消息说，得州一些用户的电力供应正在恢复中。除加紧抢修电网外，他还表示，得州已经尽可能派出人手，帮助地方政府清理结冰道路、协助有需要者前往全州135家御寒中心。

　　根据美国国家气象局发布的“冬季风暴警报”，休斯敦16日清晨可能迎来122年来的2月最低气温。此外，17日后得州还将迎来一次冬季风暴，寒冷天气和道路结冰状况将持续数日。

(责编：崔越、刘洁妍)

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