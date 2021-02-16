新华社日内瓦2月15日电（记者刘曲）世界卫生组织15日宣布将英国阿斯利康制药公司和牛津大学合作研发的新冠疫苗的两个版本列入紧急使用清单。该疫苗因相对便于储存，更适合中、低收入国家使用。

获得世卫组织紧急使用认证，意味着该疫苗能通过该组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）在全球众多国家和地区推广。世卫组织表示，阿斯利康疫苗有效率为63.09%，获批的两个版本分别由韩国SK生物科学公司和印度血清研究所生产。

与首个获得世卫组织紧急使用认证的辉瑞疫苗相比，阿斯利康疫苗可在2摄氏度至8摄氏度的温度下储存，相对更方便使用，而辉瑞疫苗运输和储存则需要零下60摄氏度至零下90摄氏度的超低温环境。

世卫组织负责获得药品和卫生产品的助理总干事玛丽安热拉·西芒表示，迄今无法获得新冠疫苗的国家终于可以开始为其卫生工作者等高危人群接种疫苗，这为COVAX公平分配疫苗的目标做出了贡献。

她同时呼吁疫苗制造商继续扩大产能，尚未获批的疫苗厂商应尽早向世卫组织提交其新冠疫苗相关数据，以便通过审核。

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