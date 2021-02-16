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智利外交官眼中的中国春节：“牛”之精神战无不胜

吴思萱 实习生刘洋
2021年02月16日11:14 | 来源：人民网-国际频道
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“2019年，我和家人在北京度过了第一个春节，我很喜欢中国的节日氛围和春节文化。今年，我们很高兴迎来在中国的第三个春节。”谈起在中国过春节的经历，智利驻华使馆政治处主任罗德里戈·托莱多兴致高昂。在托莱多看来，中国文化博大精深、魅力十足，全家人早已成为中国文化的“铁杆粉”。

热爱中国文化的“粉丝”之家

讲起家庭与中国的深厚缘分，托莱多回忆道：“我的父亲十分仰慕中国文化和中国人民。他是个书迷，尤其热爱有关中国的主题。记得我五岁的时候，他就会给我讲中国人、长城以及很多其他和中国有关的故事。”

三年前，托莱多携家人来到中国，开启其首次在亚洲国家任职的经历。“可以在北京工作，我感到很幸运，我的妻子和两个孩子也非常喜欢中国。”托莱多自豪地说，“我的妻子贝戈娜正在学习汉语，她聪敏好学，现在已经可以听懂中文的日常交流。”

托莱多和家人的春节时光不仅加深了对中国节日文化的了解，也为他们打开了深层次接触中国人文社会的一扇窗。关于春节文化的表现形式，托莱多信手拈来：春节前夕大街小巷张灯结彩；家家户户打扫布置喜迎新年；红色和金色是中国人的幸运色，红色象征着生机和幸福，金色代表着富贵和繁荣；人们在大年初一到寺庙里烧香，以求来年好运连连……在同事和朋友的帮助下，托莱多一家逐渐学习和了解到更多中国文化。他认为，这是个极为有趣的过程，也增进了他们与中国朋友的相互了解。

团聚是庆祝节日的最好方式

“我很喜欢春节时的北京，一片红色和金色的海洋笼罩着这座城市，象征吉祥如意的灯笼和花草把北京装扮得美轮美奂。”托莱多对春节氛围的描绘再次让人感受到他对中国文化的热爱。

此外，中国家庭的春节团聚也让托莱多印象深刻，他说：“还记得2018年，我和家人初抵北京，当时春节刚过，北京首都机场3号航站楼人山人海，大多是节后返程的人。”亲眼见到这么多回家过年或出游的人，托莱多一家颇为惊奇。

往年的春节记忆让托莱多如数家珍。“2019年是猪年，按中国的说法，是我大儿子的‘本命年’，我们特意去商场购买了红衣服，让我大儿子真正实现了从里到外的‘红’！”说到这里，他禁不住开怀大笑。

今年，托莱多一家选择继续在北京过个团圆年。托莱多认为，尽管中智两国相距甚远、山川异域、文化迥异，但与人交往、家庭团聚和团结他人的精神却是两国人民庆祝佳节的共通之处。

牛年需要“牛”精神

采访中，托莱多还谈到了他眼中“牛”的形象和三层含义。

在托莱多看来，牛是勤奋刻苦、有耐心、有条理的代表，寓意苦尽甘来。2020年新冠疫情席卷全球，中国的抗疫成果值得称赞。他坦言：“去年1月份我们正在北京，得知新冠疫情正在蔓延，我和妻子决定带着孩子留在北京，因为我们认为这里是最安全的地方。我想我们去年一直待在北京是很幸运的。”

“2020年是困难的一年，我希望牛年一切都能好转。我们正努力做好准备面对今年的挑战。希望智利能像中国一样，为人民提供最好的服务，保障人民的福祉。”托莱多说。

托莱多说：“牛的重要特征是持之以恒的毅力，牛年需要努力工作。记得我上中学时，学校墙上挂着一句拉丁语格言——劳动战无不胜（Labor Omnia Vincit）。”他认为，这句话是对牛年最好的指引，“在这一年中，我们将付出更多的努力来取得成就，而毅力恰恰是关键所在。”

托莱多表示，牛还与平静、高贵有关，象征着目标明确、志向远大。他对未来中智两国贸易合作的前景充满信心，“智利与中国之间的贸易是两国交往非常重要的方面，中国作为智利的主要贸易伙伴，预计未来双边贸易关系将继续增长。”

中智两国在农产品贸易上存在较强的互补性。他补充道：“智利已经和中国签署了多项有关智利水果出口的卫生协议。未来，智利将增加柑橘类水果对中国市场的出口。我们希望，中国人民不仅能在春节期间品尝到智利的车厘子，也能在不同季节享用来自智利的其他新鲜水果。”

“中华民族是一个勤劳乐观的民族，这也是我欣赏中国人的原因之一。”托莱多在采访中流露出对中国人的赞赏。他说：“很高兴能与大家分享我作为智利外交官在中国庆祝春节的经历，也祝人民网的广大读者和粉丝新春快乐！牛年大吉！”

(责编：崔越、常红)

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