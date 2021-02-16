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中国代表呼吁联合国维和行动支持抗击新冠疫情

2021年02月16日11:09 | 来源：新华社
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　　新华社联合国2月15日电　中国常驻联合国副代表耿爽15日在联合国大会维和特委会一般性辩论上发言，呼吁联合国维和行动支持抗击新冠疫情。

　　耿爽说，新冠疫情同地区热点、族群矛盾、恐怖主义等威胁相互影响、相互作用、相互叠加，给国际和平与安全带来新的冲击和挑战。抗击新冠疫情是当前国际社会最紧迫任务，联合国维和行动要把支持抗疫作为最重要的工作，在授权范围内尽可能地为驻在国抗疫行动提供安全和后勤保障。

　　他说，维和行动旨在实现和平与巩固和平，要始终以推动政治解决作为维和行动的重中之重。保护平民、促进人权、妇女赋权的责任应主要由东道国承担。维和行动可以应东道国要求在上述领域提供建设性帮助，但不能取代东道国的努力，不能侵蚀其他联合国机构授权。

　　他还呼吁加强维和人员的安全保障并积极打造强有力的伙伴关系。他说，维和行动不可能“零风险”，但应尽量把安全风险降到最低。成功的维和行动有赖于各利益攸关方的共同努力，联合国大会、安理会、联合国秘书处、东道国、出资国、出兵国要各司其职，各尽其能，协调行动，为提升维和绩效共担责任。

　　耿爽说，中国是联合国维和行动的积极参与者和重要贡献者，是联合国第二大维和摊款国和安理会常任理事国第一大出兵国，已经累计派出维和官兵4万余人次。中方将继续同国际社会密切合作，推动提高联合国维和行动效力与效率，为维护国际和平与安全发挥更大作用。

(责编：郝江震、程宏毅)

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