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文化交流使者巴勃罗·罗维塔：国家发展让人民更愉快地过年

周雨
2021年02月16日11:06 | 来源：人民网-国际频道
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巴勃罗·罗维塔。受访者供图

上世纪60年代，巴勃罗·罗维塔的父亲比森特·罗维塔在乌拉圭创办了“原生书店”，将有关中国的出版物推广到拉丁美洲国家。

现居马德里的巴勃罗，十几岁时跟随父亲来到中国，曾在中国居住超过20年，不仅以一个“老外”的身份见证了中国的发展巨变，还创办了讲述中国文化的网站——“东方深思”。

日前，在接受人民网采访时，巴勃罗回忆起自己第一次在中国过年的场景：“那是1976年，我18岁。我们全家在父亲同事的家里一起包饺子，共度除夕夜。对我而言，一切都是全新的体验：所有人穿上喜庆的衣服，家人朋友欢聚一堂，郊外还有专门的晚会表演舞龙舞狮。”谈到这个中国人最重要的传统节日，巴勃罗十分感慨：“春节让我感受到了中国人对家庭、团圆的重视。”

此后的十多年里，巴勃罗在中国度过了许多个春节，亲眼见证了中国的发展和变化。“老百姓的生活水平提高了。以前，很多人过年才能吃上一顿肉，春节是很多人一年到头改善生活的一点盼头。” 如今，人们对吃的要求从“吃饱”变成了“吃好”。“现在，和亲朋好友在餐馆吃年夜饭很普遍。”巴勃罗说。

“基础设施也完善了许多。以前，行驶缓慢的绿皮火车几乎是唯一的交通工具，人们经常需要一两天才能到达目的地。”今天的中国拥有四通八达的高铁线路网，“以前需要几天的旅程，现在几小时就搞定了。火车也不再是唯一的出行工具。”

巴勃罗目睹了中国许多历史性时刻。他见证了改革开放，也经历了从计划经济到市场经济的转变。他认为，中国的变化得益于几十年来基础设施、人工智能、现代通讯的快速发展，也得益于中国在扶贫减贫方面做出的努力。“国家的发展让中国人民能更愉快地度过新春佳节。”巴勃罗说。

巴勃罗·罗维塔。受访者供图

新冠疫情下，巴勃罗一直在马德里隔离。“往年春节，如果我不在中国，就会参加马德里华人社区举办的聚会。虽然今年无法参加，但我还是会延续大扫除的习俗，然后吃点饺子。”

展望新的一年，巴勃罗说：“2020年是极为艰难的一年。希望随着牛年的到来，情况能有所改变。”他表示，目前最大的心愿就是希望全球疫情形势能尽快好转。“这样我就可以去北京了。我到北京的第一件事就是要吃一大盘饺子！”

(责编：崔越、常红)

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