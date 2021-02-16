人民网约翰内斯堡2月15日电 （记者李滢嫣）12日，南非约翰内斯堡大学孔子学院联合中国驻南非使馆文化处在线举办中国农历新春庆典。南非国家旅游部官员以及中南媒体代表等近两百人在线收看了庆典。

庆典节目精彩纷呈。南非旅游部学员带来的培训花絮、汉语秀以及南非舞蹈让人留下了深刻印象；金山大学中国学生学者联合会选送的汉语节目和歌曲让线上的网友感叹汉语的博大精深；由约翰内斯堡大学健康学院选送的小品，约翰内斯堡大学孔子学院师生共同表演的武术，让大家享受了一场视觉盛宴。

南非旅游部副部长致辞表示，南非和中国目前在旅游业已签署了两项谅解备忘录。今天，当我们庆祝中国春节时，我很高兴两国的旅游合作已进入实质实施阶段，中南双边关系全面发展，互惠互利。他表示，普通话培训是发展旅游业的重要条件。“约翰内斯堡大学孔子学院的普通话培训为南非导游提供了掌握普通话的培训机会，以便更好地为来访南非的中国游客提供服务。”

中国驻南非使馆文化参赞周勇表示，在春节，家人朋友们通过问候、辑手来传递信心和力量，能够帮助大家在新的一年克服困难和挑战。他相信疫情过后，将有更多的中国游客来南非旅游。

庆典主持由约翰内斯堡大学孔子学院中方院长彭奕和外方院长戴维·蒙亚埃担任。彭奕在庆典中表示，约翰内斯堡大学孔子学院的中方老师们非常热爱南非，将南非视为第二家乡。“在这个全球疫情的艰难时刻，我们坚定的支持南非。我们努力成为两国的桥梁之一，在文化、教育、科技、旅游等领域促进两国的交流合作。”

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