人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

南非约翰内斯堡大学孔子学院2021春节庆典线上举行

2021年02月16日10:22 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网约翰内斯堡2月15日电 （记者李滢嫣）12日，南非约翰内斯堡大学孔子学院联合中国驻南非使馆文化处在线举办中国农历新春庆典。南非国家旅游部官员以及中南媒体代表等近两百人在线收看了庆典。

庆典节目精彩纷呈。南非旅游部学员带来的培训花絮、汉语秀以及南非舞蹈让人留下了深刻印象；金山大学中国学生学者联合会选送的汉语节目和歌曲让线上的网友感叹汉语的博大精深；由约翰内斯堡大学健康学院选送的小品，约翰内斯堡大学孔子学院师生共同表演的武术，让大家享受了一场视觉盛宴。

南非旅游部副部长致辞表示，南非和中国目前在旅游业已签署了两项谅解备忘录。今天，当我们庆祝中国春节时，我很高兴两国的旅游合作已进入实质实施阶段，中南双边关系全面发展，互惠互利。他表示，普通话培训是发展旅游业的重要条件。“约翰内斯堡大学孔子学院的普通话培训为南非导游提供了掌握普通话的培训机会，以便更好地为来访南非的中国游客提供服务。”

中国驻南非使馆文化参赞周勇表示，在春节，家人朋友们通过问候、辑手来传递信心和力量，能够帮助大家在新的一年克服困难和挑战。他相信疫情过后，将有更多的中国游客来南非旅游。

庆典主持由约翰内斯堡大学孔子学院中方院长彭奕和外方院长戴维·蒙亚埃担任。彭奕在庆典中表示，约翰内斯堡大学孔子学院的中方老师们非常热爱南非，将南非视为第二家乡。“在这个全球疫情的艰难时刻，我们坚定的支持南非。我们努力成为两国的桥梁之一，在文化、教育、科技、旅游等领域促进两国的交流合作。”

 

(责编：崔越、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部