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津巴布韦总统举行仪式接收中国援助的新冠疫苗

2021年02月16日10:11 | 来源：新华网
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原标题：津巴布韦总统举行仪式接收中国援助的新冠疫苗

　　2月15日，在津巴布韦首都哈拉雷的总统府，津巴布韦总统姆南加古瓦在签署疫苗交接证书前致辞。新华社记者 张玉亮 摄

　　新华社哈拉雷2月15日电（记者张玉亮）津巴布韦总统姆南加古瓦15日下午在总统府举行仪式，代表津政府签署交接证书，正式接收中国政府援助的新冠疫苗。

　　在签署交接证书前，姆南加古瓦致辞说，中国将津巴布韦列入首批疫苗援助国，体现了两国是好朋友、好伙伴。中国在自身也需要疫苗的情况下，仍然不忘向津巴布韦等发展中国家提供疫苗援助，诠释了中国在全球抗疫事业中发挥的值得称赞的作用。这批疫苗将为津巴布韦抗疫事业带来新的曙光。他代表津方对来自中国的疫苗援助表示由衷感谢。

　　中国驻津大使郭少春代表中方签署了交接证书。他在致辞中表示，2020年年初以来，中津两国始终在抗疫事业中密切合作、彼此支持。中国向津巴布韦援助疫苗，是两国全面战略合作伙伴关系的生动体现。中国将信守承诺，为实现新冠疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出更多贡献。

　　这批新冠疫苗15日清晨由津巴布韦航空专机运抵首都哈拉雷，这是津巴布韦获得的首批新冠疫苗。这批中国国药集团生产的新冠疫苗可满足10万人、每人2剂的接种需求。据介绍，津政府还向中方购买了一批新冠疫苗，预计3月上旬运抵津巴布韦。

　　津巴布韦正面临第二波新冠疫情的严重威胁。为应对疫情，津政府已筹集1亿美元资金，用于采购新冠疫苗，计划为全国60%的人口免费接种。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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