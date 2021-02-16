原标题：俄外长：与欧盟关系方面俄方必须做好任何准备

新华社莫斯科2月15日电（记者李奥）俄罗斯外交部长拉夫罗夫15日表示，欧盟一直在破坏与俄罗斯的关系，俄方必须为任何事态发展做好准备，选择权在欧盟。

拉夫罗夫当天与到访的芬兰外长哈维斯托举行会谈。他在会谈后举行的联合记者会上说，欧盟一直在破坏与俄罗斯的关系，俄方必须为任何事态发展做好准备，选择权在欧盟。如果欧盟决定恢复与俄方的关系并采取相关行动，俄方也将为此做好准备。

拉夫罗夫同时表示，俄罗斯与大多数欧洲国家的关系不存在问题，建立在平等互利基础上的俄芬关系就是很好的例子。他强调，不应将欧盟与欧洲混为一谈，俄罗斯在欧洲拥有很多伙伴，俄方将与其继续发展互利关系。

哈维斯托在记者会上说，当前的重要任务是寻求让欧盟与俄罗斯积极对话、积极交换意见的方法。欧盟对俄方驱逐欧洲三国驻俄外交机构人员的决定持有负面意见，同时欧盟与俄罗斯在企业和落实经贸联合项目等方面联系紧密。

俄罗斯外交部5日宣布瑞典、波兰和德国驻俄外交机构的一些人员为“不受欢迎的人”，要求他们近期离境，原因是他们参加了未经官方批准的、声援俄反对派人士纳瓦利内的集会。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利4日至6日访问俄罗斯。他返回欧盟后在社交媒体上表示，俄方在其访问期间驱逐欧洲三国外交官，说明俄不想抓住机会与欧盟展开建设性对话。欧盟必须制定方案让俄承担后果，不排除追加制裁。拉夫罗夫随后在接受俄媒体采访时说，如果欧盟将对俄罗斯施加的制裁给俄经济带来风险，不排除俄与欧盟断绝关系的可能性。

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