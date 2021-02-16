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塞尔维亚总统向中国专家授勋

2021年02月16日10:11 | 来源：新华社
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原标题：塞尔维亚总统向中国专家授勋

　　新华社贝尔格莱德2月15日电（记者石中玉）塞尔维亚总统武契奇15日向中国赴塞尔维亚抗疫专家组和中国华大集团专家授勋，以感谢他们在塞尔维亚抗疫工作中的贡献。

　　武契奇当天在首都贝尔格莱德举行的国庆日庆祝活动中授予9名支援塞尔维亚抗疫的中国医疗专家“金质功勋奖章”，授予帮助塞尔维亚修建“火眼”病毒检测实验室的华大集团专家“一等塞尔维亚国旗勋章”。除中国专家外，武契奇还向塞尔维亚医护人员、媒体人士等170名个人和相关机构授勋。

　　武契奇在讲话中表示，感谢这个时代的英雄，他们无私地为塞尔维亚奉献，不求回报。“他们的名字将被永远写在赞美、勇气和荣誉书中”。

　　2020年上半年，9名中国医疗专家先后抵达塞尔维亚，帮助该国防控新冠疫情。塞国防部曾授予中国医疗专家塞尔维亚军队最高级别纪念勋章——“为塞尔维亚国防作出杰出贡献纪念勋章”。

　　在华大集团的帮助下，两座“火眼”病毒检测实验室分别于2020年4月和7月在贝尔格莱德和塞尔维亚南部城市尼什落成。两座实验室每日最大检测量为3000份样本，大大提升了塞尔维亚的新冠病毒检测能力。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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