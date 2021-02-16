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2021年“鹰飞龙腾”新年新春音乐会暨全球杰出华人盛典举行

2021年02月16日10:01 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿2月15日电 （记者吴乐珺）“鹰飞四海瑞，龙腾五洲祥。”当地时间14日，2021年“鹰飞龙腾”新年新春音乐会暨全球杰出华人盛典隆重举行。

本次音乐会节目精彩纷呈，有民乐合奏《龙腾虎跃》、京剧《国色天香》、交响乐《大海 牧羊曲 少林》三部曲、小品、相声等，以传统中国民乐演绎经典的东西方音乐，融合中华传统戏曲和西方美声歌曲，为海外华人同胞和美国各族裔观众呈现一场融合东西方艺术的文化盛宴。

音乐会的主办单位美国鹰龙传媒董事长、美国城市广播电视台总裁苏彦韬感谢海内外艺术家们的倾情奉献和各界的大力支持，希望通过这场音乐会给观众们送上一份节日祝福。

中国驻洛杉矶总领事张平表示，在当前疫情肆虐的艰难时刻，举办这场音乐会具有特殊的意义，我们用音乐传递守望相助的关爱，凝聚团结抗疫的力量，激励战胜困难的勇气。

中国广播艺术团团长刘学俊表示，在疫情期间，大家依然可以共同努力，通过线上的方式为海外观众呈现一台精彩的演出。

 

(责编：崔越、常红)

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